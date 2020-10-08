Преставление Иоанна Богослова 2020: житие, чудеса, молитвы апостолу

"Богословом" церковь назвала любимого ученика Господа за глубину Божественных откровений, возвещенных им миру.

Sputnik Грузия рассказывает житие Иоанна Богослова, о чудесах, совершенных апостолом, а также какие молитвы читать Святому.

Житие апостола

Иоанн - сын Зеведея и Саломии, дочери Святого Иосифа Обручника - был самым юным из 12 учеников Спасителя. Будущий Богослов, который вместе с Андреем Первозванным изначально был учеником Иоанна Крестителя, первым последовал за Сыном Божьим.

Иоанн не расставался с Христом после того, как Учитель призвал его вместе с его старшим братом Иаковом на Генисаретском озере (Тивериадское озеро). Оба брата, оставив дом и своего отца, последовали за Спасителем.

Иоанна – девственно чистого и возвышенного, Иисус любил особенно. Богослов, которого Господь приблизил к Себе особенно, неотступно следовал за Учителем по Крестному пути, скорбя всем сердцем.

Богослов - единственный из всех апостолов, не заботясь о собственной безопасности, стоял на Голгофе у креста Спасителя. Именно Иоанн плакал вместе с Божьей Матерью у подножия Креста, когда услышал слова распятого Иисуса, обращенные к Деве Марии: "Женщина, вот твой сын!"

Затем, обращаясь к Иоанну, Иисус произнес: "Сын Мой, вот твоя мать!" С того момента Иоанн Богослов служил верно Богородице до самого ее Успения, не отлучаясь никуда из Иерусалима.

Чудеса и проповедь

Иоанн Богослов, после Успения Божьей Матери, проповедовал Слово Божье в Ефесе и других Малоазийских городах, выпавших ему по жребию, в сопровождении ученика своего Прохора.

Проповедь апостола сопровождалась многочисленными и великими чудесами. Молитвой Богослов воскресил юношу Домну, исцелил великое множество больных и так далее, благодаря чему число уверовавших с каждым днем росло.

Когда начались преследования христиан, Богослова, вызвав в Рим, приговорили к смерти, но Господь явил чудеса и уберег Своего апостола. Ни чаша с ядом, ни кипящее масло не смогли причинить вред Божьему угоднику.

Исчерпав арсенал пыток и истязаний, Иоанна сослали на остров Патмос в Эгейском море, где Богослов провел многие годы.

Много чудес апостол совершил и по пути к месту ссылки. На острове Патмос проповедь Иоанна, сопровождавшаяся также чудесами, привлекла к нему жителей острова, которые, уверовав, исповедали истинную веру.

Такой успех проповедника вызвал недовольство волхвов – они пытались противостоять апостолу, но "Сын Громов", как называл его Христос, разрушил все их ухищрения.

Иоанн написал Апокалипсис (Книга Откровения) на Патмосе примерно в 67-м – в книге, текст которой составил Прохор под диктовку Богослова, раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира.

Апокалипсис – книга, наполненная мистической силы, образности и глубины, единственная из всех книг Нового Завета, которую на православных службах вслух не читают. Люди над символами Апокалипсиса размышляют веками, и все же богословы утверждают, что его смысл откроется полностью лишь во время Второго Пришествия Христа.

Иоанн Богослов получил свободу после длительной ссылки. Он вернулся в Ефес и продолжил свою деятельность, поучая христиан остерегаться лжеучений и лжеучителей. Именно в Ефесе апостол Иоанн написал Евангелие примерно в 95-м.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии

Святого Иоанна, который постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу, церковь называет апостолом любви. Служение любви - главная особенность духовного облика апостола.

В последние годы своей жизни Богослов, который для окружающих был примером любви, наставлял всех так: "Детки, любите друг друга", – он считал, что это самая важная заповедь.

Как преставился

Святой Иоанн был гоним, как и все проповедники учения Христова, – он претерпел заточение, ссылку и пытки, но остался невредим и преставился в Ефесе в начале II века при весьма загадочных обстоятельствах, предположительно, в возрасте 105 лет.

Cемь самых близких учеников апостола, по его настоянию, похоронили Богослова в крестообразной могиле живым, накрыв лицо платом. Однако, когда через некоторое время могилу вскрыли, тела Иоанна там не оказалось.

По преданию, апостол был взят живым на небо, дабы вернуться на землю в дни царствования антихриста. Богослов будет свидетельствовать о Спасителе непосредственно перед Его Вторым пришествием и примет за Господа мученическую смерть от слуг сатаны.

О чем просят

Иоанн Богослов считается покровителем всех, кто занят в информационной сфере и имеет отношение к книгам и книгоиздательству.

Молитвы апостолу возносят об исцелении от разных недугов, о благополучии в семье, об умении любить по-настоящему Бога и ближних, о хранении чистоты и целомудрия, о совете и любви между супругами.

Молятся Иоанну Богослову и рыбаки – они просят хорошего улова и защиты от несчастных случаев на воде.

Молитвы Иоанну Богослову

Молитва первая

О великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от вся-кия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О великий и всехвальный апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, наперстниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елико согрешихом от юности нашея во всем житии нашем делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы. Во исходе же душ наших помози нам, грешным, избавитися от воздушных мытарств и вечнаго мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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