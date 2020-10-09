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Скульптура Иоанна Богослова

Какой сегодня церковный праздник: 9 октября 2020

© photo: Sputnik / Yuri Abramochkin
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По православному церковному календарю, 9 октября отмечают Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова

По церковному календарю, 9 октября отмечают день памяти Святых Гедеона, Тихона и других.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Иоанн Богослов

По церковному календарю, 9 октября отмечают Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова - единственного из 12 апостолов, который умер в глубокой старости своей смертью.

Обстоятельства смерти апостола необычны и даже загадочны - Иоанн Богослов скончался в начале II века в Ефесе, предположительно, в возрасте 105 лет.

Икона Апостол Иоанн Богослов
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
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По настоянию ученика Спасителя, семь самых близких его учеников, не осмелившись нарушить просьбу апостола, похоронили Святого живым в крестообразной могиле, накрыв лицо платком. Однако тела Иоанна, когда вскрыли могилу через некоторое время, там не оказалось.

По преданию, основанному на словах Иисуса, Иоанн Богослов был взят на небо живым, чтобы в дни царствования антихриста, непосредственно перед вторым пришествием Спасителя, вернуться на землю. Свидетельствуя о Христе, он примет за Него мученическую смерть от слуг сатаны.

Судья Израильский

По церковному календарю, 9 октября поминают праведного Гедеона, судью Израильского, жившего в первой половине XI века до Рождества Христова.

Тарелка с приборами
© CC0 / Pixabay
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Родился будущий праведник в семье Иоаса из колена Манассиина в ветхозаветные времена. Господь, чтобы вразумить израильский народ, предал его за поклонение языческим богам в руки мадианитян. Ангел Господень явился к праведному Гедеону через семь трудных лет в угнетении и возвестил, что Господь избрал именно его, чтобы спасти народ Израиля от мадианитян и амаликитян.

Тридцать тысяч человек собралось в войско Гедеона, но по велению Господа праведник оставил только 300 человек, с которыми одержал победу. Воодушевленный народ Израиля хотел Гедеона провозгласить царем, на что праведник ответил, что только Господь, явивший истинное чудо, будет владеть израильским народом.

Гедеон, став судьей Израиля, в течение 40 лет мирно правил народом и дожил до глубокой старости.

Патриарх Московский и всея Руси

По церковному календарю, 9 октября отмечают день прославления одиннадцатого по счету Патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина) – его избрали после 196-летнего перерыва, после того, как Петр Великий упразднил в 1721-м патриаршество, учредив взамен Священный Синод.

Родился будущий Патриарх, в миру Василий, в 1865-м в семье потомственного священника, в селе Клин Торопецкого уезда (ныне Тверская область). Закончив в Петербурге в 1888-м духовную академию, через три года он принял постриг с именем Тихон.

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Сначала служил в Польше инспектором Холмской духовной семинарии, затем епископом Алеутско-Аляскинской епархии в Америке, где помогал пастве налаживать духовную жизнь, возводил храмы, среди них Свято-Никольский собор в Нью-Йорке. За духовно административные таланты молодого епископа вскоре возвели в сан архиепископа.

Поместный собор Русской православной церкви открылся в Москве в августе 1917-го, на нем митрополита Тихона избрали Патриархом Московским и всея Руси.

Служение Святого Тихона выпало на трудные времена для Церкви, против которой большевики вели жестокую борьбу. Раскол начался и в самой Церкви - часть духовенства поддержала советскую власть.

Патриарха арестовали, но через год вынуждены были выпустить, хотя продолжали открыто травить и пытались всячески отторгнуть от паствы. Даже дважды пытались убить.

Святитель Тихон, несмотря на гонения, продолжал принимать народ в Донском монастыре, где уединенно жил. Преследуемый и больной, он неизменно служил по воскресным и праздничным дням.

Патриарх скончался в день Благовещения Пресвятой Богородицы в 1925-м, на 60-м году жизни - по официальным данным, от сердечной недостаточности, хотя существует версия об отравлении.

Прославление святителя произошло на Архиерейском Соборе Русской православной церкви в 1989-м, в день преставления Иоанна Богослова, в чем многие видят Божий промысл.

Именины

По церковному календарю, 9 октября именины отмечают Афанасий, Александр, Владимир, Иван, Дмитрий, Ефрем, Николай и Тихон.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (656)
Теги:
религия


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