Какой сегодня церковный праздник: 11 октября 2020

По православному церковному календарю 11 октября отмечают день памяти Святых Харитона, Варуха, Александра, Алфея, Зосима, Марка, Никона, Неона, Илиодора и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Харитон

По церковному календарю 11 октября поминают преподобного Харитона, жившего в IV веке.

Жил будущий Святой в Иконии и, как и многие другие исповедники, подвергся жестоким пыткам во время гонений христиан. Харитону утешением в гонении служил пример уроженки того же города - первомученицы Феклы, ученицы апостола Павла.

Когда гонения прекратились, Харитона освободили из заключения, и он отправился в Иерусалим, но по дороге его схватили разбойники. Святого, связанного, оставили одного в пещере, и он пламенно молился в ожидании смерти.

В пещеру в это время заползла змея - выпив из кувшина вина, она отравила напиток своим ядом. Разбойники, вернувшись, пригубили питье и умерли, а преподобный обрел свободу.

Воздав благодарение Господу, преподобный раздал добро, награбленное разбойниками, нищим и монастырям, а в пещере устроил церковь, вокруг которой образовалась со временем обитель - Фаранская Лавра, знаменитая в Палестине, для которой Святой сам составил строгий устав.

Преподобный основал в Палестине еще две обители - каждая из них стала центром притяжения христиан. Чин пострижения, по преданию, составил именно преподобный Харитон. Исповедник дожил до глубокой старости.

Пророк Варух

По церковному календарю 11 октября поминают пророка Варуха - ученика, друга и писца великого пророка Иеремии.

Святой Варух, записав целый свиток пророческих речей своего учителя, прочитал их народу в Иерусалимском храме. Горько оплакивая вместе с учителем разрушение Навуходоносором Иерусалима, пророк учил и обличал евреев, терпя от них ненависть и гонения.

Святой предсказал возвращение иудеев из Вавилонского плена, запустение Вавилона, а также пришествие на землю Сына Божьего, Который должен был "пожить с человеки".

Святой Варух, став свидетелем того, как пророка Иеремию побили камнями, похоронил тело учителя. После мученической смерти учителя, пророк прожил недолго - он умер в Египте, в VI веке до Рождества Христова.

Святые мученики

По церковному календарю 11 октября поминают Святых Александра, Алфея, Зосима, Марка, Никона, Неона, Илиодора и других мучеников, пострадавших в разных местах Малой Азии за веру во время правления Диоклитиана (284 - 305).

Пастуха Марка схватили в окрестностях Антиохии Писидийской за открытое исповедание христианской веры. Воинов, схвативших исповедника и обращенных им в истинную веру, обезглавили в Никее.

© Sputnik / Olga Kiknavelidze Зедазенский монастырь

Троих братьев-кузнецов - Александра, Алфея и Зосиму, вызванных из села Калита для изготовления орудий пыток, казнили за исповедание веры, а Святого Марка, после жестоких истязаний, обезглавили.

Когда голову мученика внесли в капище, все идолы попадали и разбились. Свидетелями этого чуда стали Неон, Никон, Илиодор, а также юноши и девы, уверовавшие в Спасителя и принявшие за Него мученическую смерть.

Именины

По церковному календарю, 11 октября именины отмечают Анна, Мария, Татьяна, Александр, Валентин, Вячеслав, Василий, Иларион, Кирилл, Марк, Никон и Харитон.

Материал подготовлен на основе открытых источников