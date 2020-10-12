Звездопад Ориониды 2020: где, когда и как наблюдать метеоры

Метеорный поток Оринониды - один из самых ярких звездопадов, прольется на Землю 21 октября

Космическое шоу жители Земли смогут наблюдать в ночь на среду - на пике звездопад Ориониды подарит до 20 ярких метеоров в час.

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Где, когда и как наблюдать метеоры

Ежегодный осенний звездопад Ориониды считается быстрым, но не интенсивным. Средняя интенсивность Орионид обычно не превышает 20-25 метеоров в час. Наблюдать отдельные метеоры можно будет с 16 октября.

В отличие от большинства метеорных потоков, пик активности Орионид, которые земляне обычно могут наблюдать 21-22 октября, может длиться несколько суток.

Наблюдать звездопад Ориониды на пике, в безоблачную погоду, можно из любой точки Земли, но наиболее красочное зрелище увидят в странах Северного полушария, где Орион лучше виден.

Падающие звезды можно наблюдать невооруженным глазом. Смотреть нужно не на сам радиант, откуда, как кажется, вылетают метеоры, а от этой точки немного в сторону.

Наблюдать звездопад лучше вдали от городских огней. Нужно пристально смотреть вверх, пока глаза привыкнут к темноте.

На дворе осень. С учетом погодных условий оденьтесь потеплее, чтобы не простудиться, наслаждаясь небесным шоу.

Звездопад Ориониды

Метеорные потоки, обычно называют в честь созвездий, где расположен радиант – звездопад Ориониды назвали в честь созвездия Орион.

Комета Галлея – единственная короткопериодическая (с периодом обращения вокруг Солнца менее 200 лет) комета, которую хорошо видно с Земли даже невооруженным глазом. Она появляется на небе каждые 76 лет. В прошлый раз ее можно было наблюдать в 1986 году. В следующий раз она появится в середине 2061 года.

Впервые звездопад Ориониды задокументировал Эдвард Херрик, наблюдавший метеорный поток в октябре 1839 и 1840 годов.

Следующее прибытие смог спрогнозировать Александр Стюарт Гершель – сын Джона Гершеля. В октябре 1864 года он насчитал 14 метеоров с радиантом (областью, кажущейся источником метеоров) в созвездии Ориона. В следующем году он подтвердил точку радианта.

Материал подготовлен на основе открытых источников