Какой сегодня церковный праздник: 13 октября 2020

По православному церковному календарю 13 октября отмечают день памяти Святых Григория, Рипсимэ, Гаянэ, Михаила и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Просветитель Армении

По церковному календарю 13 октября поминают священномученика Григория - просветителя Великой Армении.

Родился будущий просветитель Армении, происходивший из царского рода, в 257 году. Отец Григория, добиваясь армянского престола, убил своего родственника-царя, тем самым подвергнув уничтожению весь свой род.

Один Григорий спасся чудом - некий родственник вывез младенца из Армении в Кесарию Каппадокийскую и воспитал в христианской вере. Григорий вырос, женился, но вскоре овдовел. Сыновей Святой воспитал в благочестии. Один из них стал священником, а второй - принял иночество и ушел в пустыню.

Григорий, чтобы искупить грех отца своего, убившего отца Трдата III (Тиридата), вступил в свиту царевича и верно служил ему. Царевич относился к Святому как к другу, но не терпел его христианского вероисповедания. Став царем, Трдат III стал принуждать Григория отречься.

Непреклонность Святого ожесточила царя – священномученика подвергли жестоким пыткам и бросили в ров со змеями, где он прожил 14 лет. Сестра царя, лишившегося в то же время разума, увидела вещий сон, в котором Трдат исцелился после освобождения Святого изо рва.

Она освободила Григория, а армянский царь, обретший рассудок, принял крещение вместе с народом.

Святые девы

По церковному календарю 13 октября поминают мучениц Рипсимэ, Гаянэ и с ними 35 Святых дев, пострадавших за веру.

Святая Рипсимэ (Рипсимия), не желая вступать в брак с императором Диоклитианом (284-305), прельстившимся ее красотой, бежала вместе со своей игуменьей и сестрами в Армению.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии

Диоклитиан, узнав об этом, сообщил армянскому царю Трдату III и попросил прислать Рипсимэ обратно. Но царь, пораженный красотой девы, пожелал овладеть ею. Не преуспев в желаемом, он приказал замучить ее и всех ее подруг.

Тело Рипсимэ, после жестоких пыток, разрубили на части. Гаянэ, вместе с двумя сестрами, после жестоких пыток была обезглавлена. Тела остальных 33-х сестер также изрубили мечами и бросили на съедение хищникам.

Митрополит Киевский

По церковному календарю 13 октября поминают святителя Михаила, первого митрополита Киевского, который по Иоакимовской летописи был сириец, а по другим данным - болгарин или серб.

Прибыл будущий святитель к равноапостольному князю Владимиру, принявшему Крещение в 988 году, из Корсуни вместе с другими священнослужителями в 989-м. Благодатное, но нелегкое служение выпало на долю первого митрополита Русской церкви.

Усердно обходя новопросвещенную русскую землю, святитель проповедовал Евангелие, крестил и поучал новообращенных, основывал первые храмы и духовные училища.

Первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы он основал в Ростове, где епископом поставил Феодора Грека. Митрополит был строгим, но тихим и мудрым иерархом. Скончался святитель в 992 году.

Именины

По церковному календарю 13 октября именины отмечают Александра, Аполлинария, Александр, Алексей, Вячеслав, Василий, Григорий, Леонид, Михаил, Матвей, Петр, Прокопий, Семен и Серафим.

Материал подготовлен на основе открытых источников