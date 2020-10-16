Какой сегодня церковный праздник: 16 октября 2020

По православному церковному календарю 16 октября отмечают день памяти Святых Дионисия, Рустика, Елевферия, Иоанна, Исихия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 16 октября поминают священномучеников Дионисия - епископа Афинского, пресвитера Рустика и диакона Елевферия, убитых во время правления Домициана (81-96).

Жил Святой Дионисий в Афинах. Получив классическое эллинское образование, он отправился в Египетский город Илиополь, где изучал астрономию.

Став свидетелем солнечного затмения в момент распятия Спасителя на Кресте Дионисий сказал другу Аполлофону, что "это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот видимый мир кончается". После возвращения в Афины, его избрали членом ареопага (верховного афинского суда).

Когда апостол Павел проповедовал в афинском ареопаге, Дионисий, уверовав, стал христианином. В течение трех лет он сопровождал первоверховного апостола Павла в проповеди Слова Божья. Затем Святой Павел поставил его епископом Афин.

Святитель в 57 году присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы, а после мученической смерти апостола Павла, решил продолжить его дело. Отправившись проповедовать в западные страны, в сопровождении пресвитера Рустика и диакона Елевферия, Святой многих обратил к Христу в Риме, Германии и Испании.

Исповедников схватили в Галии и бросили в темницу. Утром мучеников обезглавили. Дионисий, взяв свою голову, прошел с ней до церкви и там упал мертвый. Произошло это примерно в 96-м.

Иоанн Хозевит

По церковному календарю 16 октября поминают преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарии Палестинской (587-596), который прославился даром прозорливости и чудотворений.

Родился будущий Святой в городе Фивы (Египет). Он подвизался в Фиваидской пустыне вместе со своим дедом еще юношей и вел благочестивую жизнь.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии

По велению императора, Святого Иоанна поставили епископом города Кесарии. Святитель, стремясь к уединению, удалился в Хузевскую пустыню, расположенную между Иерихоном и Иерусалимом, и жил там до конца жизни.

Исихий Хоривит

По церковному календарю 16 октября поминают блаженного Исихия Хоривита, Безмолвника, жившего в одном из монастырей на Афоне в VI веке.

Вначале инок Исихий был не очень усердным. Он умер после тяжелой болезни, но по промыслу Божьему возвратился через час к жизни. Вернувшись к жизни таким чудесным образом, блаженный, закрывшись в своей келье, провел в ней 12 лет в полном уединении.

Из кельи Святого доносились лишь пение псалмов и покаянные рыдания. Блаженный сказал инокам, пришедшим перед его смертью: "Простите меня... Имеющий память смертную никогда не согрешит".

Образование скита Безмолвников-исихастов на Афоне, связано с именем блаженного Исихия.

Именины

По церковному календарю 16 октября именины отмечают Денис, Иван, Петр, Павел, Рустик и Феодосий.

Материал подготовлен на основе открытых источников