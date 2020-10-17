Какой сегодня церковный праздник: 17 октября 2020

17 октября отмечают день памяти Святых Иерофея, Домнины, Вероники, Проскудии, Павла, Аммона и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Епископ Афинский

По церковному календарю 17 октября поминают священномученика Иерофея, епископа Афинского.

Иерофей, обращенный в истинную веру первоверховным апостолом Павлом, был членом афинского ареопага (верховного суда). Апостол и посвятил будущего священномученика в сан епископа.

Святитель Иерофей, по преданию, присутствовал на погребении Пресвятой Богородицы. Скончался Святой в I веке мученической смертью.

Святые мученицы

По церковному календарю 17 октября поминают мученицу Домнину и ее дочерей Веронику и Проскудию, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).

Жили будущие мученицы в городе Антиохии в Сирии. Домнина вместе с дочерьми пострадала за Христа во время гонения христиан в 304 году.

Павел Препростый

По церковному календарю 17 октября поминают преподобного Павла Препростого, жившего в IV веке.

Препростым будущего Святого назвали за простосердечие и благодушие. Узнав о неверности супруги, 60-летний преподобный оставил ее и удалился в пустыню к Святому Антонию Великому, основателю пустынножительства и отцу монашества.

Считая Павла неспособным к тяжелой жизни отшельника, преподобный Антоний не хотел его принять. Но Павел три дня провел у кельи подвижника, заявив, что скорее умрет, чем уйдет отсюда.

После долгих испытаний суровым постом, тяжелым трудом, ночными бдениями, постоянным пением псалмов с земными поклонами, Святой Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келье.

Преподобному Павлу за многолетний подвиг Господь даровал прозорливость и власть изгонять бесов.

Когда бесноватого юношу привели к Святому Антонию, он направил больного к преподобному Павлу со словами: "Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими".

Аммон Египетский

По церковному календарю 17 октября поминают преподобного Аммона Египетского.

Воспитанный в христианском благочестии будущий Святой, вступив по воле родных в брак, сохранил девственность по согласию с супругой и жил с ней как брат с сестрой.

Духовные супруги провели 20 лет в посте, молитве и совместных трудах, а затем продолжили свои подвиги порознь. Жена Аммона учредила в доме женский монастырь, а преподобный ушел в Нитрийскую пустыню, где провел 22 года и достиг высоких духовных совершенств.

За благословением преподобный Аммон часто ходил к Антонию Великому, основателю пустынножительства и отцу монашества.

Преподобный Аммон скончался в середине IV века. В час смерти Святого Антоний Великий увидел, как с веселием ангелы возносили душу этого праведника на небо.

Именины

По церковному календарю 17 октября именины отмечают Вероника, Василий, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Петр, Павел, Степан, Тихон и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников