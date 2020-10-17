Какой сегодня церковный праздник: 17 октября 2020

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Епископ Афинский
По церковному календарю 17 октября поминают священномученика Иерофея, епископа Афинского.
Иерофей, обращенный в истинную веру первоверховным апостолом Павлом, был членом афинского ареопага (верховного суда). Апостол и посвятил будущего священномученика в сан епископа.
Святитель Иерофей, по преданию, присутствовал на погребении Пресвятой Богородицы. Скончался Святой в I веке мученической смертью.
Святые мученицы
По церковному календарю 17 октября поминают мученицу Домнину и ее дочерей Веронику и Проскудию, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).
Жили будущие мученицы в городе Антиохии в Сирии. Домнина вместе с дочерьми пострадала за Христа во время гонения христиан в 304 году.
Павел Препростый
По церковному календарю 17 октября поминают преподобного Павла Препростого, жившего в IV веке.
Препростым будущего Святого назвали за простосердечие и благодушие. Узнав о неверности супруги, 60-летний преподобный оставил ее и удалился в пустыню к Святому Антонию Великому, основателю пустынножительства и отцу монашества.
Считая Павла неспособным к тяжелой жизни отшельника, преподобный Антоний не хотел его принять. Но Павел три дня провел у кельи подвижника, заявив, что скорее умрет, чем уйдет отсюда.
После долгих испытаний суровым постом, тяжелым трудом, ночными бдениями, постоянным пением псалмов с земными поклонами, Святой Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келье.
Преподобному Павлу за многолетний подвиг Господь даровал прозорливость и власть изгонять бесов.
Когда бесноватого юношу привели к Святому Антонию, он направил больного к преподобному Павлу со словами: "Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими".
Аммон Египетский
По церковному календарю 17 октября поминают преподобного Аммона Египетского.
Воспитанный в христианском благочестии будущий Святой, вступив по воле родных в брак, сохранил девственность по согласию с супругой и жил с ней как брат с сестрой.
Духовные супруги провели 20 лет в посте, молитве и совместных трудах, а затем продолжили свои подвиги порознь. Жена Аммона учредила в доме женский монастырь, а преподобный ушел в Нитрийскую пустыню, где провел 22 года и достиг высоких духовных совершенств.
За благословением преподобный Аммон часто ходил к Антонию Великому, основателю пустынножительства и отцу монашества.
Преподобный Аммон скончался в середине IV века. В час смерти Святого Антоний Великий увидел, как с веселием ангелы возносили душу этого праведника на небо.
Именины
По церковному календарю 17 октября именины отмечают Вероника, Василий, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Петр, Павел, Степан, Тихон и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников