Какой сегодня церковный праздник: 18 октября 2020

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Харитина
По церковному календарю 18 октября поминают мученицу Харитину, пострадавшую за веру во время правления Диоклетиана (284 - 305).
Харитину, осиротевшую в детстве, воспитал как родную дочь благочестивый христианин Клавдий. Повзрослев, она превратилась в прекрасную, разумную, добрую девушку с горячей верой.
Любовь к Спасителю она несла и другим людям, многих обратив на путь спасения. За твердое исповедание христианской веры Харитину, во время преследования христиан, подвергли жестоким пыткам – она скончалась в 304-м.
Епископ Александрийский
По церковному календарю 18 октября поминают священномученика Дионисия, епископа Александрийского.
Дионисий был обращен в христианство в зрелом возрасте и стал учеником знаменитого учителя Церкви Оригеном (III). Со временем, он стал наставником Александрийской огласительной школы, а в епископы Александрии был поставлен в 247-м.
Во время преследования христиан при Декии (249–251) и Валериане (253–259) святитель укреплял паству в твердом исповедании истинной веры и приложил много усилий для защиты православия от лжеучений.
Святой претерпел много страданий, но просиял делами любви и благотворительности. Святитель, когда появилась чума в Александрии, призвал паству равным образом ухаживать за больными христианами и язычниками и хоронить умерших. Епископ Александрийский скончался в 264 или 265-м.
Мамелхва Персидская
По церковному календарю 18 октября поминают мученицу Мамелхву Персидскую, пострадавшую за веру в IV веке.
Мамелхва была жрицей языческой богини Артемиды, но сестра убедила ее принять крещение. Язычники побили жрицу камнями, когда увидели ее в белой крещальной одежде. Произошло это в 344-м.
Григорий Хандзтийский
По церковному календарю 18 октября поминают преподобного Григория Хандзтийского (Григола Хандзтели), основателя и архимандрита обителей Кларджети.
Происходил будущий Святой из знатного грузинского рода, который пользовался расположением царя Ашота Куропалата (786 - 826). Почувствовав в юности призвание к монашеской жизни, он объяснил матери свое вступление на путь подвижника и уход из дома тем, что так угодно Богу.
Преподобный всю жизнь провел в постоянных молитвах и трудах, воздержании, кротости, в слезах и глубочайшем смирении. Святого, заслужившего славу благочестивого в слезах и усердного служителя Христовой церкви, избрали игуменом Хандзтийского монастыря при царе Ашоте Куропалате.
Святой Григорий, отличаясь глубочайшим послушанием воле Божьей, именно в послушании видел смысл земной жизни, дарующей всей твари высшую благодатную свободу.
В основу уклада монастырской жизни преподобный положил послушание духовному отцу. Так он укреплял общежительные монастыри по всей Кларджети, а впоследствии, став архимандритом, - и по всей Грузии.
После иконоборческого собора в 815-м, православие в Византии сильно притеснялось, но грузинское монашество, духовно наставленное преподобным Григорием, отстаивало и утверждало чистоту православной веры, борясь одновременно с монофизитством.
Григорий Хандзтийский прибыв в 825-м в Константинополь, "поклонился Древу Жизни и всем святым мощам, обошел радостно все святые Богомолья" и привез с собой в Грузию "мощи святых, святые иконы и иные благословения во множестве".
Святой Григорий был сторонником сотрудничества государства и Церкви, равноправных и независимых по отношению друг к другу. Его взгляды содействовали упрочению автокефалии Грузинской Православной Церкви.
Преподобный Ефрем - епископ Ацкурский, духовный сын Григория Хандзтийского, по благословению Иерусалимского патриарха, установил мироосвящение в Грузии.
По преданию, Григорий Хандзтийский, последние месяцы жизни провел в уединенной келии, где удостоился благодатных видений. Монахи видели сияние, озарившее его келию, и были убеждены, что "Дух Божий", подобно Фаворскому Свету, осиял праведника. Скончался праведник в 861-м – ему было более 100 лет.
Именины
По церковному календарю, 18 октября именины отмечают Александра, Алексей, Григорий, Гавриил, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Матвей, Макар, Петр, Тихон и Филипп.
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