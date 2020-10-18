Какой сегодня церковный праздник: 18 октября 2020

По православному церковному календарю 18 октября отмечают день памяти Святых Харитины, Дионисия, Мамелхвы, Григория и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Харитина

По церковному календарю 18 октября поминают мученицу Харитину, пострадавшую за веру во время правления Диоклетиана (284 - 305).

Харитину, осиротевшую в детстве, воспитал как родную дочь благочестивый христианин Клавдий. Повзрослев, она превратилась в прекрасную, разумную, добрую девушку с горячей верой.

Любовь к Спасителю она несла и другим людям, многих обратив на путь спасения. За твердое исповедание христианской веры Харитину, во время преследования христиан, подвергли жестоким пыткам – она скончалась в 304-м.

Епископ Александрийский

По церковному календарю 18 октября поминают священномученика Дионисия, епископа Александрийского.

Дионисий был обращен в христианство в зрелом возрасте и стал учеником знаменитого учителя Церкви Оригеном (III). Со временем, он стал наставником Александрийской огласительной школы, а в епископы Александрии был поставлен в 247-м.

Во время преследования христиан при Декии (249–251) и Валериане (253–259) святитель укреплял паству в твердом исповедании истинной веры и приложил много усилий для защиты православия от лжеучений.

Святой претерпел много страданий, но просиял делами любви и благотворительности. Святитель, когда появилась чума в Александрии, призвал паству равным образом ухаживать за больными христианами и язычниками и хоронить умерших. Епископ Александрийский скончался в 264 или 265-м.

Мамелхва Персидская

По церковному календарю 18 октября поминают мученицу Мамелхву Персидскую, пострадавшую за веру в IV веке.

Мамелхва была жрицей языческой богини Артемиды, но сестра убедила ее принять крещение. Язычники побили жрицу камнями, когда увидели ее в белой крещальной одежде. Произошло это в 344-м.

Григорий Хандзтийский

По церковному календарю 18 октября поминают преподобного Григория Хандзтийского (Григола Хандзтели), основателя и архимандрита обителей Кларджети.

Происходил будущий Святой из знатного грузинского рода, который пользовался расположением царя Ашота Куропалата (786 - 826). Почувствовав в юности призвание к монашеской жизни, он объяснил матери свое вступление на путь подвижника и уход из дома тем, что так угодно Богу.

Преподобный всю жизнь провел в постоянных молитвах и трудах, воздержании, кротости, в слезах и глубочайшем смирении. Святого, заслужившего славу благочестивого в слезах и усердного служителя Христовой церкви, избрали игуменом Хандзтийского монастыря при царе Ашоте Куропалате.

Святой Григорий, отличаясь глубочайшим послушанием воле Божьей, именно в послушании видел смысл земной жизни, дарующей всей твари высшую благодатную свободу.

В основу уклада монастырской жизни преподобный положил послушание духовному отцу. Так он укреплял общежительные монастыри по всей Кларджети, а впоследствии, став архимандритом, - и по всей Грузии.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии

После иконоборческого собора в 815-м, православие в Византии сильно притеснялось, но грузинское монашество, духовно наставленное преподобным Григорием, отстаивало и утверждало чистоту православной веры, борясь одновременно с монофизитством.

Григорий Хандзтийский прибыв в 825-м в Константинополь, "поклонился Древу Жизни и всем святым мощам, обошел радостно все святые Богомолья" и привез с собой в Грузию "мощи святых, святые иконы и иные благословения во множестве".

Святой Григорий был сторонником сотрудничества государства и Церкви, равноправных и независимых по отношению друг к другу. Его взгляды содействовали упрочению автокефалии Грузинской Православной Церкви.

Преподобный Ефрем - епископ Ацкурский, духовный сын Григория Хандзтийского, по благословению Иерусалимского патриарха, установил мироосвящение в Грузии.

По преданию, Григорий Хандзтийский, последние месяцы жизни провел в уединенной келии, где удостоился благодатных видений. Монахи видели сияние, озарившее его келию, и были убеждены, что "Дух Божий", подобно Фаворскому Свету, осиял праведника. Скончался праведник в 861-м – ему было более 100 лет.

Именины

По церковному календарю, 18 октября именины отмечают Александра, Алексей, Григорий, Гавриил, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Матвей, Макар, Петр, Тихон и Филипп.

Материал подготовлен на основе открытых источников