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Празднование Мариамоба в храме Сиони

Какой сегодня церковный праздник: 19 октября 2020

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (660)
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По православному церковному календарю 19 октября отмечают день памяти Святого Фомы и именины Ивана, Никанора и Макара

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостол Фома

По церковному календарю 19 октября поминают Святого Фому - апостола из числа 12 учеников Христа.

Родился будущий апостол в галилейском городе Пансады. Он занимался рыболовством, но услышав проповедь Иисуса, оставил все и последовал за Спасителем, став одним из Его 12 учеников.

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© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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По Священному Писанию, рассудительный Фома, не поверив рассказам других учеников о Воскресении Спасителя, сказал им, что если не увидит на Его руках ран от гвоздей, не вложит пальцы в эти раны и руки в Его ребра, не поверит.

После Христова Вознесения Фоме по жребию выпало проповедовать в Индии. Иоанн Златоуст говорит об апостоле так, что некогда слабее в вере других учеников, по благодати Божьей, он сделался мужественнее и неутомимее всех, проповедуя обошел почти всю землю, не боясь возвещать диким народам Слово Божье.

По церковному преданию, Святой основал христианские Церкви в Индии, Месопотамии, Палестине, Парфии и Эфиопии. Проповедь Слова Божьего в Индии апостол запечатлел мученической смертью.

Ученика Спасителя, за обращение ко Христу супруги и сына правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) заключили в темницу и подвергли пыткам. А затем пронзили пятью копьями.

Части мощей апостола Фомы хранятся в Индии, Венгрии и на Афоне.

Именины

По церковному календарю 19 октября именины отмечают Иван, Никанор, Макар и Фома.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (660)
Теги:
Религиозный праздник


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