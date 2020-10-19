Какой сегодня церковный праздник: 19 октября 2020

По православному церковному календарю 19 октября отмечают день памяти Святого Фомы и именины Ивана, Никанора и Макара

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостол Фома

По церковному календарю 19 октября поминают Святого Фому - апостола из числа 12 учеников Христа.

Родился будущий апостол в галилейском городе Пансады. Он занимался рыболовством, но услышав проповедь Иисуса, оставил все и последовал за Спасителем, став одним из Его 12 учеников.

По Священному Писанию, рассудительный Фома, не поверив рассказам других учеников о Воскресении Спасителя, сказал им, что если не увидит на Его руках ран от гвоздей, не вложит пальцы в эти раны и руки в Его ребра, не поверит.

После Христова Вознесения Фоме по жребию выпало проповедовать в Индии. Иоанн Златоуст говорит об апостоле так, что некогда слабее в вере других учеников, по благодати Божьей, он сделался мужественнее и неутомимее всех, проповедуя обошел почти всю землю, не боясь возвещать диким народам Слово Божье.

По церковному преданию, Святой основал христианские Церкви в Индии, Месопотамии, Палестине, Парфии и Эфиопии. Проповедь Слова Божьего в Индии апостол запечатлел мученической смертью.

Ученика Спасителя, за обращение ко Христу супруги и сына правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) заключили в темницу и подвергли пыткам. А затем пронзили пятью копьями.

Части мощей апостола Фомы хранятся в Индии, Венгрии и на Афоне.

Именины

По церковному календарю 19 октября именины отмечают Иван, Никанор, Макар и Фома.

Материал подготовлен на основе открытых источников