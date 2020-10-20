Какой сегодня церковный праздник: 20 октября 2020

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Сергий и Вакх
По церковному календарю 20 октября поминают мучеников Сергия и Вакха, пострадавших за веру при императоре Максимиане (284-305).
Сергий и Вакх занимали высокие воинские должности в императорских войсках. Завистники донесли Максимиану, что два его военачальника, будучи христианами, не почитают богов языческих, что считалось в те времена государственным преступлением.
Желая удостовериться в правдивости доноса, император приказал своим военачальникам принести жертву языческим богам, но они отказались, заявив, что поклоняются только единому Богу.
По приказу Максимиана мучеников подвергли всеобщему позору – с них сняли знаки воинского сана, облекли в женские одежды и водили по городу с железными обручами на шее.
Затем император, призвав Сергия и Вакха, дружески советовал отречься и поклониться римским богам, но мученики были непреклонны.
Тогда Максимиан отослал их к жестокому ненавистнику христиан Антиоху - правителю восточной Сирии. Антиох, получивший эту должность с помощью Сергия и Вакха, уговаривал их отречься, тем самым проявить милость к себе и к нему.
Отказ мучеников разгневал правителя – по приказу Антиоха Вакха били бичами, пока он не умер, а Сергия, обув в железные сапоги с набитыми в них гвоздями, отвели на суд в другой город и казнили. Произошло это примерно в 300 году.
Иулиан и Кесарий
По церковному календарю 20 октября поминают пресвитера Иулиана и диакона Кесария, пострадавших за веру в I веке.
Кесария за оскорбление языческих богов посадили в темницу в итальянском городе Терракини. Когда связанного Святого повели к храму Аполлона, чтобы заставить принести жертву, капище при его приближении рухнуло, убив жрецов и множество народа.
Идолопоклонники в это же время схватили священника Иулиана. Обоих мучеников по приказу императора утопили в море, но тела Святых всплыли, и христиане погребли их останки.
Пелагея
По церковному календарю 20 октября поминают мученицу Пелагею (Пелагию) Тарсийскую, пострадавшую за веру при Диоклетиане (284-305).
Родилась будущая Святая в знатной языческой семье в Тарсе (Малая Азия). Дева была очень красивой и образованной, и император хотел женить на ней своего усыновленного наследника.
Но Пелагея, уверовав в Спасителя и решив посвятить Ему свою жизнь, отказала царскому наследнику. Приняв Крещение, дева многих своих слуг обратила в истинную веру.
Когда Пелагея попыталась рассказать о Христе своей матери, та разозлившись хотела насильно выдать ее за наследника престола. Но влюбленный молодой человек зная, что христианку осудят на смерть, покончил с собой.
Мать Пелагеи, испугавшись смерти наследника, привела дочь к императору на суд. Диоклетиан, пораженный красотой девушки, предложил ей стать его женой. Но непокорная христианка выбрала смерть. Ее сожгли в медной печи, отлитой в форме вола. Произошло это в 287-290 году.
Полихроний
По церковному календарю 20 октября поминают мученика Полихрония, пострадавшего за веру в IV веке.
Будущий Святой был сыном земледельца. Его воспитали в любви к труду и в христианском благочестии. Полихроний, достигнув совершеннолетия, ушел из родительского дома и стал работать на одном из богатых виноградников в Константинополе.
За хорошую работу трудолюбивый и благочестивый юноша получил много денег, на которые построил церковь. Вскоре Полихрония посвятили в сан пресвитера.
Святой, по преданию, участвовал в деяниях I Вселенского Собора. Его убили в алтаре храма сторонники арианского лжеучения, считавшие, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу.
Именины
По церковному календарю 20 октября именины отмечают Демьян, Иосиф, Иона, Леонтий, Марк, Пелагея, Николай, Сергей и Юлиан.
Материал подготовлен на основе открытых источников