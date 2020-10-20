Какой сегодня церковный праздник: 20 октября 2020

По православному церковному календарю 20 октября отмечают день памяти Святых Сергия, Вакха, Иулиана, Кесария, Пелагеи, Полихрония и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Сергий и Вакх

По церковному календарю 20 октября поминают мучеников Сергия и Вакха, пострадавших за веру при императоре Максимиане (284-305).

Сергий и Вакх занимали высокие воинские должности в императорских войсках. Завистники донесли Максимиану, что два его военачальника, будучи христианами, не почитают богов языческих, что считалось в те времена государственным преступлением.

Желая удостовериться в правдивости доноса, император приказал своим военачальникам принести жертву языческим богам, но они отказались, заявив, что поклоняются только единому Богу.

По приказу Максимиана мучеников подвергли всеобщему позору – с них сняли знаки воинского сана, облекли в женские одежды и водили по городу с железными обручами на шее.

Затем император, призвав Сергия и Вакха, дружески советовал отречься и поклониться римским богам, но мученики были непреклонны.

Тогда Максимиан отослал их к жестокому ненавистнику христиан Антиоху - правителю восточной Сирии. Антиох, получивший эту должность с помощью Сергия и Вакха, уговаривал их отречься, тем самым проявить милость к себе и к нему.

Отказ мучеников разгневал правителя – по приказу Антиоха Вакха били бичами, пока он не умер, а Сергия, обув в железные сапоги с набитыми в них гвоздями, отвели на суд в другой город и казнили. Произошло это примерно в 300 году.

Иулиан и Кесарий

По церковному календарю 20 октября поминают пресвитера Иулиана и диакона Кесария, пострадавших за веру в I веке.

Кесария за оскорбление языческих богов посадили в темницу в итальянском городе Терракини. Когда связанного Святого повели к храму Аполлона, чтобы заставить принести жертву, капище при его приближении рухнуло, убив жрецов и множество народа.

Идолопоклонники в это же время схватили священника Иулиана. Обоих мучеников по приказу императора утопили в море, но тела Святых всплыли, и христиане погребли их останки.

Пелагея

По церковному календарю 20 октября поминают мученицу Пелагею (Пелагию) Тарсийскую, пострадавшую за веру при Диоклетиане (284-305).

Родилась будущая Святая в знатной языческой семье в Тарсе (Малая Азия). Дева была очень красивой и образованной, и император хотел женить на ней своего усыновленного наследника.

Но Пелагея, уверовав в Спасителя и решив посвятить Ему свою жизнь, отказала царскому наследнику. Приняв Крещение, дева многих своих слуг обратила в истинную веру.

Когда Пелагея попыталась рассказать о Христе своей матери, та разозлившись хотела насильно выдать ее за наследника престола. Но влюбленный молодой человек зная, что христианку осудят на смерть, покончил с собой.

Мать Пелагеи, испугавшись смерти наследника, привела дочь к императору на суд. Диоклетиан, пораженный красотой девушки, предложил ей стать его женой. Но непокорная христианка выбрала смерть. Ее сожгли в медной печи, отлитой в форме вола. Произошло это в 287-290 году.

Полихроний

По церковному календарю 20 октября поминают мученика Полихрония, пострадавшего за веру в IV веке.

Будущий Святой был сыном земледельца. Его воспитали в любви к труду и в христианском благочестии. Полихроний, достигнув совершеннолетия, ушел из родительского дома и стал работать на одном из богатых виноградников в Константинополе.

За хорошую работу трудолюбивый и благочестивый юноша получил много денег, на которые построил церковь. Вскоре Полихрония посвятили в сан пресвитера.

Святой, по преданию, участвовал в деяниях I Вселенского Собора. Его убили в алтаре храма сторонники арианского лжеучения, считавшие, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу.

Именины

По церковному календарю 20 октября именины отмечают Демьян, Иосиф, Иона, Леонтий, Марк, Пелагея, Николай, Сергей и Юлиан.

Материал подготовлен на основе открытых источников