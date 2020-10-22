Астрономический календарь 2021: самые яркие небесные явления года

Астрономический календарь 2021 года богат яркими космическими событиями - в течение 12 месяцев необъятная вселенная порадует жителей нашей планеты сказочными звездопадами, волшебными солнечными и лунными затмениями, а также мистическими суперлуниями

Sputnik Грузия подготовил подробный календарь астрономических явлений 2021 года, чтобы вы не пропустили эти захватывающие дух события и насладились ими вдоволь.

Астрономический календарь

Главные небесные явления 2021 года – кольцеобразное и полное солнечные затмения, а также полное лунное затмение. По астрономическому календарю в 2021-м произойдут два солнечных и два лунных затмения.

Солнечные затмения приходятся на июньское и декабрьское новолуния, а лунные - на майское и ноябрьское полнолуния.

Солнечные

Солнечные затмения - астрономическое явление, во время которого Луна собой закрывает солнечный диск частично или полностью. Оно наблюдается, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну прямую и возникает впечатление, что естественный спутник нашей планеты затмевает собой Светило.

Кольцеобразное солнечное затмение в 2021 году произойдет 10 июня. Фазу кольцеобразного затмения можно будет увидеть на севере Канады, в Гренландии и на Дальнем Востоке России. Частные фазы будут видны в Европе, Азии и Северной Америке.

Полное солнечное затмение ожидается 4 декабря – небесное явление увидят на территории Антарктиды. Частные фазы будут видны на юге Атлантики и Африки.

Лунные

Лунные затмения наблюдаются в момент полнолуния, когда три небесных тела - Земля, Солнце и Луна - выстраиваются в одну прямую, а земная тень в это время ложится на Луну.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска

Лунные затмения различают полные и частные в зависимости от того, земная тень покрывает лунный диск полностью или частично.

Как и солнечные, лунные затмения, по астрономическому календарю, произойдут в 2021 году дважды – полное и частное. Полное лунное затмение в 2021-м произойдет 26 мая – его увидят жители Австралии, Тихого океана, Восточной Азии, Северной и Южной Америки.

Частное лунное затмение ожидается 19 ноября - астрономическое явление смогут наблюдать на территории Австралии, Тихого океана, Восточной Азии, Северной и Южной Америки.

Суперлуния

Суперлуние — астрономическое явление, которое наблюдается в момент максимального сближения Луны и Земли.

© AP Photo / John Locher Суперлуние на фоне арт-инсталляции Уго Рондиноне "Семь волшебных гор" в Неваде, США

По астрономическому календарю, в 2021 году ожидается три суперлуния и все три совпадут с полнолунием. Луна в это время имеет красивый красноватый оттенок, появление которого в древние времена наводило на людей ужас.

Первое суперлуние ожидается 27 апреля, второе - 26 мая, а третье – 24 июня. Суперлуние в целом длится трое-четверо суток, а совпадение Супер-Луны с перигеем - несколько минут.

Звездопады

Каждый житель Земли мечтает увидеть красивое астрономическое явление – звездопад, и, конечно же, загадать желание. Такая возможность у жителей планеты будет неоднократно в 2021 году.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

Квадрантиды - первый звездопад в 2021-м. Это метеоритный поток с радиантом в созвездии Волопаса. Он длится всего шесть дней, с 1 по 6 января. Наибольшей активности, по астрономическому календарю, он достигает в ночь с 3 на 4 число – в это время наблюдается в час от 60 до 200 метеоров.

Это небесное явление увидят жители Северного полушария. Метеорный поток отличается большим количеством слабых метеоров и средней скоростью, поэтому нужно запастись терпением.

Лириды

Уже несколько столетий потрясающее зрелище - весенний звездопад Лириды дарит землянам созвездие Лиры. "Звездный дождь" прольется на нашу планету с 16 по 25 апреля.

Астрономы считают, что Лириды один из самых древних звездопадов, который упоминается еще до нашей эры.

Пик активности Лирид, по астрономическому календарю, в 2021 году наступит 22-23 апреля, а общая интенсивность составит 15-20 метеоров в час. Насладиться этим ярким небесным явлением смогут жители Северного полушария.

Аквариды

Наблюдать Аквариды земляне, как обычно, смогут, в первых числах мая. Радиант метеорного потока находится в созвездии Водолея. Пик активности Акварид начинается сразу после прохождения Лирид и достигает максимума 6-7 мая.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

На пике активности звездопад Аквариды достигает 60-70 метеоров за час, лучше всего падающие звезды видны в Южном полушарии.

Персеиды

Один из самых популярных звездопадов Персеиды - он будет радовать землян с 10 по 20 августа. Пик активности метеорного потока, по астрономическому календарю, обычно наступает 12-14 августа.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

На пике активности Персеиды показывают до 100 метеоров в час – насладиться этим красочным астрономическим явлением смогут жители всего Северного полушария.

Персеиды - это частички хвоста кометы Свифта-Таттла - она приближается к нашей планете примерно один раз в 135 лет. В последний раз это произошло в декабре 1992 года.

Ориониды

Звездопад Ориониды прольется на Землю в октябре. Этот красивый метеорный поток, с радиантом в созвездии Ориона, ежегодно земляне могут наблюдать со 2-го октября по 7-ое ноября.

Пик активности Орионид, по астрономическому календарю, выпадает на 21-22 октября, а средняя интенсивность не превышает 20-25 метеоров в час.

Это красивейшие астрономическое явление смогут увидеть жители всей планеты, но наиболее красочное зрелище увидят в странах Северного полушария, где Орион лучше виден.

Тауриды

Звездопад Тауриды можно наблюдать с 7 сентября по 10 декабря. Тауриды - общее название двух метеорных потоков – северного и южного, порождающих звездопады.

© AP Photo / Andres Kudacki Падающая звезда

Пик активности обычно бывает 4-6 ноября. Интенсивность этих метеорных потоков низкая, не более 5-10 метеоров в час, однако эти метеоры очень крупные и яркие, а потому хорошо заметны в ночном осеннем небе.

Наблюдать это астрономическое явление смогут жители как Северного, так и Южного полушария, но в разное время.

Леониды

Леониды, звездопад известный своими яркими и обильными вспышками, ежегодно наблюдают 6-30 ноября. Радиант метеорного потока находится в созвездии Льва, а пик активности, в который бывает не более 15 ярких метеоров в час, выпадает на 17-18 ноября.

Леониды можно наблюдать из любой точки Земли, хотя жителей Северного полушария ожидает более красочное астрономическое явление.

Геминиды

Интенсивный и красивый метеорный поток Геминиды, с радиантом в созвездии Девы по астрономическому календарю ежегодно наблюдают 7-18 декабря.

Максимальной интенсивности Геминиды достигают 13-14 декабря - в этот период можно увидеть до 120 ярких и красивых метеоров в час.

Звездопад Геминиды можно увидеть из любой точки земного шара, но население Северного полушария ожидает особенно яркое и красочное шоу.

Урсиды

Звездопад Урсиды дает землянам последний шанс в году загадать желание на падающую звезду – по астрономическому календарю он прольется на Землю 17 декабря и продолжится около семи дней. Радиан звездопада находится в созвездии Малой Медведицы.

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov Ночное небо и звезды

Интенсивность Урсид невелика - до 10 "падающих звезд" в час, а пика активности достигает 21-22 декабря. Наблюдать звездопад любите астрономических явлений смогут только в Северном полушарии.

Материал подготовлен на основе открытых источников