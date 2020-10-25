Какой сегодня церковный праздник: 25 октября 2020

По православному церковному календарю 25 октября отмечают день памяти Святых Прова, Тараха, Андроника, Домники, Мартина, Космы и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 25 октября поминают мучеников Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру в городе Тарсе Киликийском в IV веке.

Тараха, Прова и Андроника схватили во время гонения христиан. Тарах - старый воин, на предложение язычников поклониться идолам сказал, что приносит в сердце жертву только истинному Богу.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии

Мучеников, за твердость в исповедании веры, сначала подвергли жестоким пыткам, а затем разрубили их тела на части. Произошло это в 304-м.

Домника

По церковному календарю 25 октября поминают мученицу Домнику, пострадавшую за веру в III веке.

Жила будущая мученица в Киликийской области. По приказу правителя, за исповедание христианства, Домнику схватили и подвергли жестоким пыткам. Замученную и истерзанную христианку бросили в темницу, где она и скончалась. Произошло это в 286-м.

Епископ Турский

По церковному календарю, 25 октября поминают святителя Мартина, епископа Турского, названного Милостивым за благотворительность и заботу о бедных.

Родился будущий Святой в Паннонии (регион в центральной Европе) в начале IV века. Храбрый Мартин до принятия пострига был военачальником при Юлиане Отступнике (361-363).

Когда на империю напали варвары, Мартин вышел со своим отрядом из города, чтобы с ними сразиться. На дороге встретив нищего, военачальник отдал ему свою одежду, а ночью ему явился Спаситель, пообещавший победу над врагом.

Мартин с победой возвращался домой, а император встретил победителя торжественно и предложил принести благодарственную жертву богам. Но исповедник сказал, что хочет жертву принести Христу, с помощью Которого победил, и стать монахом.

Юлиан отпустил воина - через семь лет подвижнической жизни преподобный стал епископом Турским. Святитель, по преданию, обладал даром предсказания.

Епископ Маиумский

По церковному календарю, 25 октября поминают преподобного Косму, епископа Маиумского, творца канонов.

Родом будущий Святой был из Иерусалима. Рано осиротевшего Косму воспитывали родители преподобного Иоанна Дамаскина – песнописца, и вместе со своим сыном дали прекрасное образование и приемному.

Достигнув совершеннолетия, Косма поступил в один из палестинских монастырей, где прославился монашескими подвигами. Вместе с преподобным Иоанном, Косма, во время гонения на Святые иконы, выступил в защиту православия. Против иконоборцев они написали много сочинений.

В 743-м Косма был поставлен епископом Маиумским. Скончался Святой в глубокой старости, примерно в 787-м. Святитель оставил много канонов на праздничные дни и трипеснцы на четыре дня Страстной седмицы.

Именины

По церковному календарю, 25 октября именины отмечают Андроник, Александр, Денис, Кузьма, Иван, Лаврентий, Макар, Мартин, Максимилиан, Николай, Тарас, Федот и Феодосий.

Материал подготовлен на основе открытых источников