Какого числа Дмитриевская родительская суббота 2020? Церковный календарь

Дмитриевская – последняя родительская суббота в году, когда умерших православных христиан поминают в церквях особым образом

Дмитриевская родительская суббота - день всеобщего поминовения усопших, в 2020-м выпадает на 7 ноября – в православных храмах в этот день проводят поминальные литургии и панихиды.

Постоянной даты у Дмитриевской субботы в церковном календаре нет – ее отмечают в субботу, перед днем поминовения великомученика Димитрия Солунского (8 ноября).

Дмитриевская родительская суббота

Предание повествует, что этот день Дмитрий Донской установил более шести веков назад для почитания памяти воинов, погибших в ходе знаменитой Куликовской битвы. На Куликовом поле в сентябре 1380 года погибли более 100 тысяч воинов.

Одержав победу столь дорогой ценой, князь Дмитрий, распустив оставшихся в живых солдат по домам, отправился в Троице-Сергиев монастырь, где почтил память погибших в сражении героев.

Со временем в Дмитриевскую субботу, которую по церковному календарю ежегодно отмечают перед днем Святого Димитрия Солунского, стали поминать всех усопших. Имя этого Святого, которого изображали на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьем и мечом в руках, всегда связывали с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества.

В церковном календаре семь родительских суббот - в эти дни почившие, по молитвам церкви, могут получить освобождение от загробных наказаний.

Особо среди родительских суббот выделяют Вселенские – в эти дни совершаются вселенские панихиды, во время которых молитвенно поминает вообще всех почивших.

В году две Вселенские родительские субботы: по церковному календарю Мясопустную, отмечают за неделю до начала Великого поста, а Троицкую – в канун праздника Пятидесятницы.

Остальные родительские субботы предназначены для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.

© Sputnik / STRINGER Верующие с горящими свечами во время Пасхального богослужения у стен храма Святой Троицы

В Дмитриевскую, как и в любую другую родительскую субботу поминают усопших родителей – в церквях проводят поминальные литургии, панихиды для поддержания памяти умерших и освобождении их от грехов, совершенных ими когда-то.

Панихиду проводят и накануне родительской субботы - в пятницу вечером.

В Дмитриевскую родительскую субботу люди посещают также на кладбище - приводят в порядок могилки и молятся за упокой души умерших. Если посетить церковь в Дмитриевскую родительскую субботу вы не смогли, помолиться за своих усопших можно и дома.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Аминь.

Материал подготовлен на основе открытых материалов