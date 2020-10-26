"Альянс патриотов Грузии" - справка

- Парламентская оппозиционная партия
- Основана в декабре 2012 года представителями медиасоюза "Объектив" и общественного движения "Сопротивление народа" Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави.
- Спустя два года в 2014 году она преодолела 4% барьер и получила госфинансирование, а уже в 2016 году попала в парламент в блоке с пятью партиями: "Свободная Грузия" Кахи Кукава, "Свобода" Константина Гамсахурдиа, "Традиционалисты" Акакия Асатиани, "Новые христианские демократы" Гочи Джоджуа и "Политическим движением ветеранов правоохранительных органов и вооружённых сил".
- Блок "Альянса патриотов" распался после выборов, и уже 2017 году партия приняла участие в выборах отдельно, получив 6,56%.
|Год
|Вид выборов
|Доля проголосовавших
|Количество голосов
|2014
|Органы местной власти
|4,72%
|66 805
|2016
|Парламентские выборы
|5,01%
|88 097
|2017
|Органы местной власти
|6,56%
|98 530
- За свое восьмилетнее существование партия практически не претерпела серьезных изменений, за исключением ухода Эмзара Квициани, который решил не вредить своими действиями партии, и Нато Чхеидзе, которая присоединилась к партии "Государство для народа", сотрудничающей с бывшей правящей партией "Единое национальное движение".
- Лидеры партии: Ирма Инашвили, Давид Тархан-Моурави, Ада Маршания, бывший Народный защитник Нана Девдариани.
- Партия активно выступала против заселения Аджарии гражданами Турции и за налаживание отношений с Россией. Ее представители несколько раз ездили в Москву и встречались с представителями российской власти.
- Главным скандалом, связанным с партией, стало ее возможное финансирование из Москвы. Часть прозападных сил даже выступали с инициативой снять партию с парламентских выборов 2020 года, так как в Грузии запрещено финансирование партий иностранным государством. В самой партии эти обвинения категорически отрицают.
- Партия "Альянс патриотов" активно выступает против бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и пыталась провести в парламенте запрет этой партии и признание ее правления "преступным режимом".
- Партии удалось претворить в жизнь две свои идеи – запрет продажи сельскохозяйственных земель иностранцам и запрет на однополые браки.
- На выборы партия идет под номером "8" под лозунгом "Борись за свою страну". В своей программе партия выступает за отказ от интеграции в НАТО, военный нейтралитет, налаживание отношений с Москвой и прямой диалог с Сухуми и Цхинвали.
- Партия утверждает, что у нее есть данные опроса 900 тысячи человек, согласно которым она выигрывает парламентские выборы 2020 года.
- Что обещает партия "Альянс патриотов Грузии"после выборов? Коротко и ясно>>
- Рейтинг "Альянса патриотов Грузии" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы
|Опрос
|Рейтинг
|IRI
|4%
|Gorbi
|7,1%
|Ipsos
|1,7%
|Edison Research
|3%
|Survation
|3,8%