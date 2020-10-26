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Альянс патриотов провел в центре грузинской столицы предвыборный митинг

"Альянс патриотов Грузии" - справка

© Sputnik / Alex Shlamov
Справки
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (477)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201026/249809142/Alyans-patriotov-Gruzii---spravka.html

Все, что нужно знать о партии, которую в Грузии называют пророссийской, – справка Sputnik Грузия

  • Парламентская оппозиционная партия
  • Основана в декабре 2012 года представителями медиасоюза "Объектив" и общественного движения "Сопротивление народа" Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави.
  • Спустя два года в 2014 году она преодолела 4% барьер и получила госфинансирование, а уже в 2016 году попала в парламент в блоке с пятью  партиями: "Свободная Грузия" Кахи Кукава, "Свобода" Константина Гамсахурдиа, "Традиционалисты" Акакия Асатиани, "Новые христианские демократы" Гочи Джоджуа и "Политическим движением ветеранов правоохранительных органов и вооружённых сил".
  • Блок "Альянса патриотов" распался после выборов, и уже 2017 году партия приняла участие в выборах отдельно, получив 6,56%.
 Год  Вид выборов   Доля проголосовавших  Количество голосов
 2014  Органы местной власти  4,72%  66 805 
 2016  Парламентские выборы   5,01%  88 097 
 2017  Органы местной власти  6,56%  98 530
  • За свое восьмилетнее существование партия практически не претерпела серьезных изменений, за исключением ухода Эмзара Квициани, который решил не вредить своими действиями партии, и Нато Чхеидзе, которая присоединилась к партии "Государство для народа", сотрудничающей с бывшей правящей партией "Единое национальное движение".
  • Лидеры партии: Ирма Инашвили, Давид Тархан-Моурави, Ада Маршания, бывший Народный защитник Нана Девдариани. 
  • Партия активно выступала против заселения Аджарии гражданами Турции и за налаживание отношений с Россией. Ее представители несколько раз ездили в Москву и встречались с представителями российской власти. 
  • Главным скандалом, связанным с партией, стало ее возможное финансирование из Москвы. Часть прозападных сил даже выступали с инициативой снять партию с парламентских выборов 2020 года, так как в Грузии запрещено финансирование партий иностранным государством. В самой партии эти обвинения категорически отрицают.
  • Партия "Альянс патриотов" активно выступает против бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и пыталась провести в парламенте запрет этой партии и признание ее правления "преступным режимом".
  • Партии удалось претворить в жизнь две свои идеи – запрет продажи сельскохозяйственных земель иностранцам и запрет на однополые браки. 
  • На выборы партия идет под номером "8" под лозунгом "Борись за свою страну". В своей программе партия выступает за отказ от интеграции в НАТО, военный нейтралитет, налаживание отношений с Москвой и прямой диалог с Сухуми и Цхинвали.
  • Партия утверждает, что у нее есть данные опроса 900 тысячи человек, согласно которым она выигрывает парламентские выборы 2020 года.
  • Что обещает партия "Альянс патриотов Грузии"после выборов? Коротко и ясно>>
  • Рейтинг "Альянса патриотов  Грузии" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы
 Опрос   Рейтинг
 IRI  4%
 Gorbi  7,1%
 Ipsos  1,7%
 Edison Research     3%
 Survation  3,8%

 

 

 

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (477)
Теги:
выборы, Грузия


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