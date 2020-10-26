"Лейбористская партия Грузии" - справка

- Оппозиционная партия, бессменный участник выборов с 1999 года.
- Основана в 1995 году Шалвой Нателашвили.
- Своих первых успехов партия добилась в 1998 году на местных выборах, получив два мандата, уже в 2002 она выиграла выборы в сакребуло (горсовет) Тбилиси и получила большинство.
- В 2003 году партия не поддержала "революцию роз" и лишилась части сторонников.
- В 2004 году ей удалось получить всего 3,89% голосов на парламентских выборах, из-за чего она осталась вне парламента.
- На протяжении всего своего существования партия находится в оппозиции. После революции роз "Лейбористская партия" участвовала во всех крупных выступлениях против власти Саакашвили.
- В 2008 году партия попала в парламент, однако ни один из ее депутатов не присутствовал ни на одном из заседаний из-за бойкота.
- В 2012 году партия отказалась от поддержки лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вновь оставшись в оппозиции.
|Год
|Вид выборов
|Количество голосов
|Доля проголосовавших
|2012
|Парламентские
|26 621
|1,24%
|2013
|Президентские
|46 984
|2,88%
|2014
|В органы местной власти
|48 862
|3,45%
|2016
|Парламентские
|55 208
|3,14%
|2017
|В органы местной власти
|49 130
|3,27%
|2018
|Президентские
|59 651
|3,74%
- Лидеры партии и знаковые фигуры: Шалва Нателашвили, Бека Нателашвили, Георгий Гугава.
- Несмотря на пребывание в оппозиции, партии удалось добиться в 2000 году отмены поправок о платном общем образовании в Грузии. В тот же период партия смогла добиться и снижения тарифов на электроэнергию.
- Уже в 2019 году партия стала медиатором между оппозиционными партиями во время политического кризиса из-за провала поправок в Конституции. В офисе "лейбористов" оппозиционным партиям удалось договориться о представлении совместных кандидатов в Тбилиси.
- Наибольшую известность партии принесли высказывания ее лидера Шалвы Нателашвили, которого в Грузии называют вторым Жириновским. В последнее время его высказывания становятся темой популярных мемов в интернете.
- На выборы партия идет под номером "10" с лозунгом "Будущее за тобой".
- В своей предвыборной программе партия обещает сохранить диалог с Россией в формате Женевских переговоров, углубить отношения с США и расположить американские базы в Грузии.
- Что обещает Лейбористская партия Грузии после выборов? Коротко и ясно>>
- Рейтинг "Лейбористской партии " по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
|Опрос
|Рейтинг
|IRI
|3%
|Gorbi
|3,3%
|Ipsos
|1,9%
|Edison Research
|3%
|Survation
|2,7%