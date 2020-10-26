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Предвыборная символика. Лейбористы. Шалва Нателашвили

"Лейбористская партия Грузии" - справка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Справки
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (480)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201026/249810562/Leyboristkaya-partiya-Gruzii---spravka.html

Все, что нужно знать о партии, основанной одним из самых старых оппозиционеров Грузии, – справка Sputnik Грузия

  • Оппозиционная партия, бессменный участник выборов с 1999 года.
  • Основана в 1995 году Шалвой Нателашвили.
  • Своих первых успехов партия добилась в 1998 году на местных выборах, получив два мандата, уже в 2002 она выиграла выборы в сакребуло (горсовет) Тбилиси и получила большинство.
  • В 2003 году партия не поддержала "революцию роз" и лишилась части сторонников.
  • В 2004 году ей удалось получить всего 3,89% голосов на парламентских выборах, из-за чего она осталась вне парламента.
  • На протяжении всего своего существования партия находится в оппозиции. После революции роз "Лейбористская партия" участвовала во всех крупных выступлениях против власти Саакашвили.
  • В 2008 году партия попала в парламент, однако ни один из ее депутатов не присутствовал ни на одном из заседаний из-за бойкота.
  • В 2012 году партия отказалась от поддержки лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вновь оставшись в оппозиции.
 Год  Вид выборов  Количество голосов  Доля проголосовавших
 2012   Парламентские   26 621  1,24%
 2013   Президентские   46 984  2,88%
 2014  В органы местной власти   48 862   3,45%
 2016  Парламентские   55 208  3,14%
 2017  В органы местной власти   49 130   3,27%
 2018   Президентские   59 651  3,74%
  • Лидеры партии и знаковые фигуры: Шалва Нателашвили, Бека Нателашвили, Георгий Гугава. 
  • Несмотря на пребывание в оппозиции, партии удалось добиться в 2000 году отмены поправок о платном общем образовании в Грузии. В тот же период партия смогла добиться и снижения тарифов на электроэнергию.
  • Уже в 2019 году партия стала медиатором между оппозиционными партиями во время политического кризиса из-за провала поправок в Конституции. В офисе "лейбористов" оппозиционным партиям удалось договориться о представлении совместных кандидатов в Тбилиси. 
  • Наибольшую известность партии принесли высказывания ее лидера Шалвы Нателашвили, которого в Грузии называют вторым Жириновским. В последнее время его высказывания становятся темой популярных  мемов в интернете. 
  • На выборы партия идет под номером "10" с лозунгом "Будущее за тобой".
  • В своей предвыборной программе партия обещает сохранить диалог с Россией в формате Женевских переговоров, углубить отношения с США и расположить американские базы в Грузии.
  • Что обещает Лейбористская партия Грузии после выборов? Коротко и ясно>>
  • Рейтинг "Лейбористской партии " по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
 Опрос  Рейтинг
  IRI  3%
 Gorbi  3,3%
 Ipsos  1,9%
 Edison Research   3%
 Survation  2,7%
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (480)


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