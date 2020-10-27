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Армянская церковь Сурб Геворг и старый Тбилиси - район Кала убани

Какой сегодня церковный праздник: 27 октября 2020

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 27 октября отмечают день памяти Святых Назария, Гервасия, Протасия, Келсия, Сильвана, Параскевы и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 27 октября поминают мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, пострадавших во время правления Нерона (54-68).

Назарий родился в семье иудея Африкана и христианки Перпетуи в Риме и крещен епископом Лином. Решив посвятить жизнь проповеди учения Христова и оказанию помощи гонимым христианам, он покинул Рим и прибыл в Медиолан (ныне Милан).

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Посещая христиан в темнице города, Назарий познакомился с близнецами Протасием и Гервасием, арестованными за исповедание христианской веры. Братья, рожденные в семье богатых и благочестивых римских граждан, оставшись сиротами, отпустили на волю рабов и раздали имущество бедным, а сами подвизались в посте и молитве.

Назарий полюбив близнецов, облегчал их страдания как мог. Язычники за это избили его и выгнали из города. Уехав в Галлию, Святой и там успешно проповедовал христианство и обратил многих язычников.

Сын одной христианки, по имени Келсий, которого он крестил в городе Кимеле, стал его верным учеником и сподвижником в миссионерских трудах. Язычники отдали Святых за проповедь на растерзание хищникам, но звери их не коснулись. Затем пытались утопить в море, но мученики ходили по воде, как по суше. Воины, исполнявшие казнь, пораженные происходящим, отпустили мучеников и сами приняли христианство.

Освобожденные проповедники отправились в Медиолан, где в темнице навестили мучеников Гервасия и Протасия. Когда об этом донесли императору, он приказал обезглавить Назария и Келсия. Вскоре казнили и Гервасия с Протасием.

Пресвитер Газский

По церковному календарю 27 октября поминают священномученика Сильвана, пресвитера Газского, жившего в IV веке.

Происходил будущий Святой из города Газы, где и был пресвитером. За усердие в распространении Христовой веры пресвитера сослали на работы в копях палестинского города Фена.

Он перенес много пыток и истязаний, но несмотря на это от веры не отрекся. Впоследствии Сильван принял мученическую смерть - вместе с сорока воинами-христианами его обезглавили.

Параскева Сербская

По церковному календарю 27 октября поминают преподобную Параскеву Сербскую, жившую в XI веке.

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Родилась будущая Святая в благочестивой болгарской семье, в селении Епиват, между Силистрией и Константинополем. Параскева после смерти отца, стремясь к подвижнической жизни, покинула дом вместе со своим братом, святителем Евфимием.

Сначала преподобная отправилась в Константинополь, а затем в Иорданскую пустыню, где оставалась до преклонных лет. Святой за два года до смерти явился ангел и повелел вернуться ей на родину.

Вернувшись на родину, преподобная вместе с братом, который к этому времени стал епископом Мадитоса, трудились во славу Господа и мирно скончалась.

Именины

По церковному календарю 27 октября именины отмечают Прасковья, Игнатий, Кузьма, Михаил, Максимилиан, Назар, Николай, Святослав и Петр.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (658)
Теги:
Религиозный праздник


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