Какой сегодня церковный праздник: 28 октября 2020

По православному церковному календарю 28 октября отмечают день памяти Святых Евфимия, Сарвила, Вевеи, Лукиана, Савина и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Евфимий Солунский

По церковному календарю 28 октября поминают преподобного Евфимия (в миру Никита) Нового, Солунского.

Родился будущий Святой в добродетельной христианской семье в городе Анкиры в Галатии (современная Турция). Оставшись без отца в семь лет, он стал во всех делах опорой матери. Никита, пройдя воинскую службу, по настоянию матери женился, но после рождения дочери тайно ушел из дома и принял постриг.

Преподобный Евфимий 15 лет находился на горе Олимп, где монашеским подвигам научился у старцев. Потом переселился на Святую гору Афон. По дороге известил мать и жену, находящихся в добром здравии, что стал монахом, и послал им крест, призывая последовать его примеру.

Великую схиму преподобный принял на Афоне и три года в полном безмолвии жил в пещере, борясь с искушениями. Затем долгое время подвизался на столпе, недалеко от Солуни, наставляя и врачуя всех, приходивших к нему за помощью.

Преподобный настолько очистил свой ум и сердце, что удостоился Божественных видений и откровений. Евфимий, по повелению Господа, в 863 году основал две обители на горе Перистера, недалеко от Солуни, которыми, оставаясь в сане диакона, управлял 14 лет. В одной из них постриг приняли его мать и жена.

Перед смертью преподобный удалился на островок, находящийся у Афона, и там умер в 889-м.

Святые мученики

По церковному календарю 28 октября поминают мучеников Сарвила и Вевею, родных брата и сестру, пострадавших за веру при императоре Траяне во II веке.

Сарвил был жрецом в городе Эдесе, но обращенный одним епископом ко Христу, принял крещение вместе с сестрой. Язычники сначала долго пытали исповедников, а затем отрубили им головы.

Пресвитер Антиохийский

По церковному календарю 28 октября поминают преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.

Родился будущий Святой в сирийском городе Самосате. Осиротев в 12 лет, Лукиан имущество раздал нищим, пошел к исповеднику Макарию в город Эдессу, под руководством которого учился подвижнической жизни и изучал Священное Писание.

Лукиан, за благочестие и усердие в распространении христианства среди язычников и иудеев, был поставлен пресвитером. В Антиохии преподобный открыл школу, где собрал множество учеников и обучал их книжной премудрости.

Занимался пресвитер и учеными трудами. Он исправлял текст Священного Писания, испорченный еретика и переписчиками. Греческий текст Библии, исправленный полностью Лукианом и спрятанный в стене, был найден при Константине Великом (306-337).

Пресвитера схватили, когда начались гонения христиан при императоре Диоклетиане (284-305). Преподобномученика отправили в темницу Никомидии, где в течение девяти лет он укреплял веру христиан, заключенных вместе с ним, убеждая их не бояться пыток и смерти.

Святой скончался в темнице от жестоких пыток и голода. Перед смертью преподобномученик, прикованный цепями к ложу, желая причаститься на праздник Богоявления Христовых Тайн, совершил на своей груди Бескровную Жертву, и все христиане, находившиеся в темнице, причастились.

Савин Катанский

По церковному календарю 28 октября поминают святителя Савина, епископа города Катаны в Сицилии.

Святитель, желая послужить Господу усерднее, удалился в пустыню. В пустыне Святой вел строгую подвижническую жизнь и получил от Господа дар чудотворений и дальновидности.

Именины

По церковному календарю 28 октября именины отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван и Семен.

Материал подготовлен на основе открытых источников