Какой сегодня церковный праздник: 30 октября 2020

По православному церковному календарю 30 октября отмечают день памяти Святых Осии, Космы, Дамиана, Леонтия, Анфима, Евтропия, Андрея и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Пророк Осия

По церковному календарю 30 октября поминают пророка Осию, жившего в царстве Израильском в IX веке до Рождества Христова.

Осия, происходивший из колена Иссахарова, был современником пророков Исаии, Михея и Амоса. В то время, когда многие соплеменники пророка поклонялись идолам, забыв Истинного Бога, он обращал их вновь к благочестию своими мудрыми наставлениями.

Пророк, разоблачая беззакония жителей Израиля, предсказывал им великие бедствия от иноплеменников, а также переселение в Ассирийский плен. Святой почти за тысячу лет до пришествия Спасителя предсказал, что ветхозаветное жертвоприношение прекратится и что по всей земле распространится истинное Богопознание.

О Христе Осия говорил, что, "возвратившись из Египта... Тридневно воскреснет и победит смерть". Пророчества Святого включены в число книг Священного Писания.

Более 60 лет продолжалось пророческое служение Осии. Пророк, посвятивший всю жизнь исполнению Божьей воли, скончался в глубокой старости.

Косма и Дамиан

По церковному календарю 30 октября поминают мучеников Косму и Дамиана Аравийских, пострадавших за веру в III веке.

Бессребреники Косма и Дамиан ходили по городам и селам, проповедуя Спасителя и бескорыстно исцеляя больных Христовой силой. Целителей схватили в Киликии и доставили к правителю, который за отказ отречься велел Святых пытать, а затем утопить.

Из пучины на берег бессребреников вынес ангел. Язычники в ярости обезглавили Косму и Дамиана. Вместе с ними жестоким пыткам подвергли и их братьев - Леонтия, Евтропия и Анфима. Произошло это в конце III века, хотя время страданий и смерти мучеников достоверно неизвестно.

Андрей Критский

По церковному календарю 30 октября поминают преподобномученика Андрея Критского, жившего во время царствования иконоборца Константина Копронима (741-775).

Все верующие, которые сопротивляясь иконоборцу, защищали Святые иконы, были схвачены и брошены в темницу.

Преподобный Андрей, услышав, что император сажает в тюрьмы и пытает добродетельных и благочестивых христиан, а не воров и разбойников, пришел в Константинополь и в церкви Святого мученика Маманта всенародно обвинил его в преследовании истинной веры.

Император заявил, что считает безумием поклоняться дереву и краскам, на что преподобный ответил, что страдающий за Святые образы - страдает за Спасителя, а оскорбляющий икону, на которой изображен Иисус, оскорбляет Самого Христа.

Разгневавшись, император велел пытать Святого Андрея. Мученик скончался по пути к месту казни. Произошло это в 767 году.

Именины

По церковному календарю 30 октября именины отмечают Александр, Андрей, Анатолий, Антон, Демьян, Исидор, Иосиф, Кузьма, Леонтий и Лазарь.

Материал подготовлен на основе открытых источников