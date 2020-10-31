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Какой сегодня церковный праздник: 31 октября 2020

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По православному церковному календарю 31 октября отмечают день памяти апостола и евангелиста Луки, Святых Марина, Иулиана и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Евангелист и иконописец

По церковному календарю 31 октября поминают Святого Луку – апостола из числа 70 учеников Спасителя, одного из четырех евангелистов, автора книги "Деяния Апостолов" и первого иконописца.

На выставке Преподобный Серафим Саровский в Москве
© photo: Sputnik / Dmitry Korobeynikov
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Родился будущий евангелист в просвещенной греческой семье в сирийском городе Антиохия (ныне город Антакья в Турции). Получив блестящее образование, Лука стал врачом, но услышав о Спасителе, он, прибыв в Палестину, стал одним из последователей Христа.

На первую проповедь Святой Лука, в числе 70 учеников-апостолов, был послан еще при земной жизни Иисуса.

Лука, один из немногих верных последователей, присутствовавший при распятии Христа, за свою преданность одним из первых был удостоен увидеть воскресшего Спасителя. Иисус явился ему и апостолу Клеопе по пути в селение Эммаус, недалеко от Иерусалима.

Приняв участие во втором миссионерском путешествии первоверховного апостола Павла, Лука стал его другом, учеником и врачом. Апостол Павел благословил евангелиста утвердить церковь в Македонии.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Святой Лука, покинув Рим, после мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла, путешествовал с проповедями по Греции, Македонии, Италии, Ливии и Египту.

Лука своей неутомимостью и твердостью в вере, снискал славу "второго апостола Павла". В Фивах (Верхний Египет), содействуя устройству церквей, евангелист творил чудеса, исцелял, а также многих обратил в христианство.

Евангелист мученически погиб в возрасте 84-85 лет. Его распяли в Фивах на оливковом дереве. По другой версии это произошло в Ахайи (приморская область на севере Греции).

Марин Тарсийский

По церковному календарю 31 октября поминают мученика Марина, пострадавшего за веру во время правления Диоклетиана (284-305).

Происходил будущий Святой из Киликии (Малая Азия). Во время преследования христиан, старца Марина, за исповедание христианской веры, по приказу правителя, подвергли жестоким пыткам, а затем казнили.

Иулиан Пустынник

По церковному календарю 31 октября поминают преподобного Иулиана.

Иконы Святой Матроны Московской
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Подвизался преподобный в молитве и посте в Месопотамии, близ реки Евфрат. Однажды Святой во время молитвы услышал глас, возвестивший, что Юлиан Отступник (361-363) скоро погибнет. И пророчество вскоре исполнилось.

На горе Синай, трудами преподобного Иулиана, построили церковь в память обретения Святым пророком Моисеем скрижалей Завета.

Именины

По церковному календарю 31 октября именины отмечают Елизавета, Евфросиния, Злата, Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор и Юлиан.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (659)
Теги:
Религиозный праздник


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