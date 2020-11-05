Какой сегодня церковный праздник: 5 ноября 2020

По православному церковному календарю 5 ноября отмечают день памяти Святых Иакова, Игнатия, Иакова и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Брат Господень

По православному церковному календарю 5 ноября поминают апостола Иакова - старшего сына Иосифа Обручника от первого брака.

По преданию, Иаков сопровождал Святое Семейство при бегстве в Египет, где служил им до возвращения в Иудею. Верный ученик Христа после Вознесения Господня был первым Иерусалимским епископом. Он пользовался великим уважением не только среди христиан, но и среди иудеев.

Святитель мученически умер за Спасителя. Святого сбросили с крыши Иерусалимского храма за то, что он публично проповедовал народу о Богочеловечестве Господа.

Патриарх Константинопольский

По церковному календарю 5 ноября поминают святителя Игнатия (в миру Никиту), Патриарха Константинопольского (847-857; 867-877).

Происходил будущий Святой из царского рода. Пятнадцатилетнего Никиту, когда его отца Михаила I (811-813) сверг с императорского престола Лев Армянин (813-820), заключили в монастырь.

Жизнь в обители укрепила его веру и благочестие. Вскоре преподобного Игнатия поставили игуменом обители, а позже избрали Константинопольским Патриархом.

Когда император Михаил III (855-867) был еще малолетним, страной управлял его дядя - Варда, порочный и неблагочестивый человек. Патриарх наставлял Варду на путь благочестия и смело разоблачал его беззакония.

Патриарх отлучил Варду от Причастия, когда тот хотел заставить царицу Феодору - мать императора, постричь в монахини, чтобы единолично управлять государством.

За это Святого подвергли жестоким пыткам, чтобы он отрекся от сана, а потом отправили в ссылку. Новый император вернул святителя из ссылки и еще десять лет Святой Игнатий возглавлял Константинопольскую церковь. Скончался святитель в 877-м.

Новгородский чудотворец

По церковному календарю 5 ноября поминают праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца.

Достоверных сведений о происхождении, жизни и кончине праведного Иакова нет. По преданию, Святой был простым благочестивым судовщиком, Христа ради юродствовал и был убит громом.

Мощи Святого чудесным образом были принесены на льдине по реке Мете к Боровицкому порогу примерно 1540 году и прославились чудотворениями.

Именины

По церковному календарю 5 ноября именины отмечают Александр, Владимир, Елисей, Евфросиния, Емельян, Игнатий, Максим, Николай, Никифор и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников