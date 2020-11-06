Какой сегодня церковный праздник: 6 ноября 2020

По церковному календарю 6 ноября отмечают день памяти Святых Арефа, Елезвоя, Синклитикии и других.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Всех скорбящих Радость

По церковному календарю 6 ноября чествуют икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость", прославившуюся чудотворением в 1688 году.

Евфимия - сестра патриарха Иоакима (1674-1690), жила в Москве. Она долгие годы страдала от неизлечимой болезни. Как-то утром во время молитвы она услышала голос: "Евфимия! Иди в храм Преображения Моего Сына. Там есть образ, именуемый "Всех скорбящих Радость". Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь от болезни исцеление ".

Евфимия узнав, что в храме Преображения в Москве такая икона действительно есть, исполнив повеление Пресвятой Богородицы, исцелилась. Произошло это в 1688-м.

Икона Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками), была явлена в 1888 году в Петербурге.

Святые мученики

По церковному календарю 6 ноября поминают Святого Арефа и 4 299 мучеников, пострадавших с ним за веру в Спасителя в VI веке.

Арефа был правителем христианского города Неграна в Гравии, когда Аравийский царь - иудей Дунаан, издал указ об уничтожении христианства и всех его последователей в стране.

Дунаан с большим войском подошел к стенам Неграна и царские глашатаи возвестили, что в живых оставят только тех, кто отречется. Взять город силой Дунаану не удалось, поэтому он пошел на обман, поклявшись, что лишь обложит Негран данью и не будет принуждать христиан переходить в иудейство.

Не послушавшись совета Святого Арефы, жители города открыли ворота. А Аравийский царь, на другой день приказал разжечь огромный костер и бросить туда всех клириков местной церкви - 427 человек, чтобы запугать остальных.

Правителя Арефу и других старейшин посадили в темницу. Разослав по городу своих проповедников для обращения христиан в иудейство, Аравийский царь лично уговаривал жителей отречься, говоря, что призывает их отречься от Христа, который был человеком, а не от Бога земли и неба.

Но жители Неграна и окрестных селений - более четырех тысяч мужчин, женщин, стариков и детей, остались верны Спасителю и приняли за него мученическую смерть.

Царь Ефиопский

По церковному календарю 6 ноября поминают блаженного Елезвоя, царя Ефиопского, жившего в VI веке, когда Аравией управлял иудей Дунаан - гонитель христиан.

Благочестивый Елезвой не мог смотреть равнодушно, как уничтожают верующих во Христа, и объявив войну Дунаану, потерпел поражение.

Елезвой, желая узнать причину поражения, по указанию свыше обратился к одному затворнику. Тот открыл царю, что правитель, решив отомстить Дунаану, поступил неправильно, ибо Бог говорит: "Мне отмщение, Я воздам!"

По совету затворника, блаженный посвятил последние дни жизни Господу, чтобы избежать Божьего гнева за самовольную месть. Елезвой, дав обет Господу, отправился на врага с войском и победив его, пленил и казнил.

После победы блаженный оставил царство, затворившись в монастырской келье, в строгом воздержании и подвигах провел 15 лет. Скончался Святой примерно в 553-555 году.

Синклитикия и ее дочери

По церковному календарю 6 ноября поминают мученицу Синклитикию и ее двух дочерей, пострадавших в VI веке от Аравийского царя Дунаана.

Происходила будущая Святая из знатной семьи. Овдовев в молодости, Синклитикия вела благочестивую жизнь, полностью посвятив себя воспитанию дочерей.

Аравийский царь, решив уничтожить в своей стране христиан, вызвал к себе Синклитикию с дочерьми, и пытался убедить ее отречься от веры в Спасителя.

Не достигнув желаемого уговорами и посулами, царь приказал мучениц пытать. Потом убив дочерей, напоить мать их кровью, а затем отрубить ей голову.

Именины

По церковному календарю 6 ноября именины отмечают Афанасий, Алексей, Георгий, Иван, Зосима, Лаврентий, Петр и Николай.

Материал подготовлен на основе открытых источников