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Какой сегодня церковный праздник: 7 ноября 2020

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (659)
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По православному церковному календарю 7 ноября отмечают день памяти Святых Маркиана, Мартирия, Тавифы, Анастасия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 7 ноября поминают мучеников Маркиана и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке.

Маркиан служил чтецом в Константинопольском соборе, а Мартирий – иподиаконом. Они также несли послушание в качестве секретарей Патриарха Павла Исповедника. Ариане, отрицающие Божественную природу Христа, тайно казнили праведного Патриарха, а кафедру передали еретику Македонию.

Все усилия еретиков привлечь преподобных Маркиана и Мартирия на свою сторону оказались тщетны. Святые твердо исповедовали Православие, за это были преданы пыткам и казнены – им отрубили головы в 355 году.

Праведная Тавифа

По церковному календарю 7 ноября поминают праведную Тавифу, жившую в I веке.

Добродетельная и милосердная, будущая Святая принадлежала к христианской общине в Иоппии. Как-то Тавифа тяжело заболела. В то время в Лидде, недалеко от Иоппии, проповедовал апостол Петр. К нему послали гонцов с убедительной просьбой о помощи.

Когда апостол пришел, праведная Тавифа уже была мертва. Святой Петр, преклонив колена, стал горячо молиться Господу. Затем подойдя к одру, воззвал: "Тавифа, встань!" Женщина поднялась совершенно здоровой.

Мученик Анастасий

По церковному календарю 7 ноября поминают мученика Анастасия, жившего в городе Аквилее (Северная Италия) в III веке.

Будущего Святого схватили за миссионерскую деятельность в городе Салоне (Далмация). Мученик отважно исповедал себя христианином, за что суд приговорил его к смертной казни. Тело Святого язычники бросили в море.

Именины

По церковному календарю 7 ноября именины отмечают Матрона и Анастасий.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (659)
Теги:
религия


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