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Какой сегодня церковный праздник: 8 ноября 2020

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (660)
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Sputnik Грузия
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По православному церковному календарю 8 ноября отмечают день памяти Святых Димитрия, Луппа, Афанасия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Солунский

По церковному календарю 8 ноября поминают великомученика Димитрия Солунского - одного из наиболее почитаемых православных Святых.

На выставке Преподобный Серафим Саровский в Москве
© photo: Sputnik / Dmitry Korobeynikov
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Родился будущий Святой в семье тайных христиан в городе Солуни (Салоники) в Греции. Крестили Димитрия еще в детстве. После смерти отца он стал властителем Фессалоникийской области и защищал город от внешних врагов.

Димитрий, пренебрегая приказом императора Максимиана Галерия (305 - 311) вылавливать и истреблять христиан, стал искоренять языческие обычаи и открыто учить жителей города христианской вере.

Император, разгневанный деяниями Солунского, заключил Святого в темницу, а затем велел тюремной страже убить его копьями. Произошло это в 306 году.

Лупп Солунский

По церковному календарю 8 ноября поминают мученика Луппа - верного слугу великомученика Димитрия Солунского.

Жил Лупп в конце III - начале IV века. Присутствуя при кончине своего господина, он омочил его кровью свою одежду и взял с его руки перстень. Этой одеждой, перстнем и именем великомученика Лупп творил многие чудеса в Солуни.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Разбив языческих идолов, он подвергся преследованию, но силой Божьей остался невредимым. Лупп добровольно предал себя в руки палачей - по приказу императора Максимиана Галерия его казнили примерно в 306-м.

Афанасий Мидикийский

По церковному календарю 8 ноября поминают преподобного Афанасия Мидикийского.

Афанасий, стремясь к монашеской жизни, тайно ушел из родительского дома, но отец насильно вернул его обратно. Через некоторое время Афанасий уже с разрешения отца поступил в Мидикийскую обитель в Вифинии.

Скончался Святой примерно в 814 году - на его могиле выросло кипарисовое дерево, от которого происходили исцеления.

Именины

По церковному календарю, 8 ноября именины отмечают Афанасий, Антон, Василий и Дмитрий.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (660)
Теги:
Церковный праздник, Религиозный праздник


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