Какой сегодня церковный праздник: 9 ноября 2020

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Нестор Солунский
По церковному календарю 9 ноября поминают мученика Нестора Солунского, ученика великомученика Дмитрия Солунского.
В Солуни по случаю прибытия императора проходили гладиаторские бои, на которых любимец правителя германец Лий побеждал всех, сбрасывая побежденных с помоста на острые копья.
Юный Нестор не мог равнодушно смотреть как силач убивает людей. Он пошел в темницу к Святому Димитрию и попросил благословения на борьбу с Лием. Учитель, благословив Нестора, сказал, что вместе с победой, ему предстоит пострадать за Христа.
Юноша в неравной схватке, победив силача, сбросил его с помоста на копья. Император разгневался, и узнав, что на битву юношу благословил Святой Димитрий, казнил их обоих. Произошло это в 306 году.
Святые мученицы
По церковному календарю 9 ноября поминают мучениц Капитолину и Еротииду, пострадавших за веру в IV веке.
Происходила Капитолина из богатого и знатного рода. Отпустив рабов на свободу, будущая Святая раздала все свое имущество нищим. Ее схватили как христианку и заточили в темницу. Святую деву казнили за отказ отречься и поклониться идолам.
Служанку Капитолины – Еротииду, избили палками за то, что заступаясь за свою госпожу, она бросила камень в правителя. После пыток ее тоже казнили. Произошло это в 304-м.
Марк Фиваидский
По церковному календарю 9 ноября поминают мученика Марка Фиваидского, пострадавшего во время гонения христиан в IV веке.
За исповедание христианской веры Марк принял мученическую смерть в Азии после долгих и жестоких пыток. Произошло это в 304 году.
Именины
По церковному календарю 9 ноября именины отмечают Капитолина, Андрей, Валентин, Марк, Нестор и Сергей.
Материал подготовлен на основе открытых источников