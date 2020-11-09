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Мцхетоба-Светицховлоба 2019 - как отмечали праздник

Какой сегодня церковный праздник: 9 ноября 2020

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (660)
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https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201109/246958954/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-noyabrya-2020.html

По православному церковному календарю 9 ноября отмечают день памяти Святых Нестора, Капитолины, Еротииды, Марка и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Нестор Солунский

По церковному календарю 9 ноября поминают мученика Нестора Солунского, ученика великомученика Дмитрия Солунского.

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В Солуни по случаю прибытия императора проходили гладиаторские бои, на которых любимец правителя германец Лий побеждал всех, сбрасывая побежденных с помоста на острые копья.

Юный Нестор не мог равнодушно смотреть как силач убивает людей. Он пошел в темницу к Святому Димитрию и попросил благословения на борьбу с Лием. Учитель, благословив Нестора, сказал, что вместе с победой, ему предстоит пострадать за Христа.

Юноша в неравной схватке, победив силача, сбросил его с помоста на копья. Император разгневался, и узнав, что на битву юношу благословил Святой Димитрий, казнил их обоих. Произошло это в 306 году.

Святые мученицы

По церковному календарю 9 ноября поминают мучениц Капитолину и Еротииду, пострадавших за веру в IV веке.

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Происходила Капитолина из богатого и знатного рода. Отпустив рабов на свободу, будущая Святая раздала все свое имущество нищим. Ее схватили как христианку и заточили в темницу. Святую деву казнили за отказ отречься и поклониться идолам.

Служанку Капитолины – Еротииду, избили палками за то, что заступаясь за свою госпожу, она бросила камень в правителя. После пыток ее тоже казнили. Произошло это в 304-м.

Марк Фиваидский

По церковному календарю 9 ноября поминают мученика Марка Фиваидского, пострадавшего во время гонения христиан в IV веке.

За исповедание христианской веры Марк принял мученическую смерть в Азии после долгих и жестоких пыток. Произошло это в 304 году.

Именины

По церковному календарю 9 ноября именины отмечают Капитолина, Андрей, Валентин, Марк, Нестор и Сергей.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (660)
Теги:
Церковный праздник, Религиозный праздник


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