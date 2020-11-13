Какой сегодня церковный праздник: 13 ноября 2020

По православному церковному календарю 13 ноября отмечают день памяти Святых Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Епимаха, Мавры и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостолы от 70-ти

По церковному календарю 13 ноября поминают Святых Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула – апостолов из числа 70-ти учеников Спасителя.

Святого Стахия в сан епископа Византийского рукоположил апостол Андрей Первозванный – святитель 16 лет усердно проповедовал Христово Евангелие, обращая язычников к истинной вере.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии

Андрей Первозванный также рукоположил Святого Амплия в епископы в городе Диосполе, а Святого Урвана – в Македонии. Апостолы за проповедь Евангелия были преданы иудеями и эллинами-язычниками мученической смерти.

Святой Наркисс был епископом в Афинах, а Святой Апеллий – в Ираклии. Святого Аристовула поставил епископом Британии апостол Павел. Он многих обратил в истинную веру, за что претерпел гонения со стороны язычников.

Мученик Епимах

По церковному календарю 13 ноября поминают мученика Епимаха, пострадавшего за веру в III веке.

Родом будущий Святой был из Египта, который жил долгое время отшельником на горе Пелусийской. Святой Ефимах, когда начались гонения на христиан, пришел в Александрию, разрушил языческих идолов и открыто исповедал учение Христово.

Святого подвергли жестоким пыткам, а затем казнили. Произошло это примерно в 250 году.

Мавра Константинопольская

По церковному календарю 13 ноября поминают преподобную Мавру Константинопольскую, диаконису.

Подвизалась будущая Святая в Константинополе. Преподобная Мавра основала в Царьграде обитель, в которой диакониса и скончалась в V веке.

Святые мученики

По церковному календарю 13 ноября поминают 100 тысяч грузинских мучеников, убитых хорезмийцами в Тбилиси в 1227 году.

На Грузию в 1227-м напал Джалал ад-Дин – Султан Хорезмский. Грузинское войско в первый день боя у Тбилиси доблестно отразило атаку врага. Но персы, жившие в Тбилиси, ночью открыв ворота, впустили врага в город.

В истории Грузии, по свидетельству летописцев, это были страшнейшие дни, когда христиан жестоко истребляли – матерей убивали на глазах детей, насиловали женщин, убивали младенцев.

Из Сионского храма по приказу Джалал ад-Дина вынесли иконы Богородицы и Спасителя, положили на середину моста через реку Мтквари (Куру) и, пригнав горожан к мосту, приказали им пройтись по ним, попирая святыни.

Персы отсекали головы всем, кто отказывался отречься от веры и осквернить Святые иконы – 100 тысяч грузин пожертвовали жизнью ради святынь.

Именины

По церковному календарю 13 ноября именины отмечают Александр, Анатолий, Алексей, Артемий, Всеволод, Василий, Герман, Демьян, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Никодим, Петр, Роман, Савва, Спиридон, Сергей, Степан, Федор, Трофим и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников