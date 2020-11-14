Какой сегодня церковный праздник: 14 ноября 2020

По православному церковному календарю 14 ноября отмечают день памяти Святых Космы, Дамиана, Феодотии, Нирса, Иосифа, Иоанна, Саверия, Исакия, Ипатия, Азата, Сасония, Феклы, Анны, Кириены, Иулиании, Ерминингельда и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Бессребреники

По церковному календарю 14 ноября поминают бессребреников Косму и Дамиана Азийских и их мать – преподобную Феодотию.

Родом будущие Святые были из Малой Азии. Мать вырастила мальчиков в христианском благочестии, так как они были маленькими, когда их отец-язычник умер.

Косма и Дамиан, следуя примеру благочестивой матери, выросли праведными и добродетельными. Образованные и искусные врачи, они безвозмездно лечили силою молитвы телесные и душевные болезни людей и даже животных.

Слава о Святых братьях, которых люди назвали бессребрениками, распространилась по всей округе. Как-то братьев позвали к тяжело больной женщине, которую врачи сочли безнадежной. По усердной молитве Святых Господь исцелил умирающую.

Женщина, исполненная благодарности, хотела, чтобы врачи приняли от нее хоть какой-нибудь дар. Она тайно пришла к Дамиану и принесла ему три яйца - малый дар во Имя Святой Троицы. Бессребреник, услышав Имя Святой Троицы, отказаться не посмел.

А Святой Косма, узнав об этом, опечалившись, подумал, что брат нарушил их строгий обет. Косма, умирая, завещал, чтобы брата рядом с ним не хоронили. Вскоре умер и Святой Дамиан.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии

Все в недоумении задумались, где хоронить Дамиана, но по Божьей воле свершилось чудо. К людям пришел верблюд, которого Святые вылечили от бешенства, и человеческим голосом проговорил, чтобы не сомневаясь Дамиана похоронили рядом с Космой, потому что он принял дар женщины ради Божьего Имени. Произошло это в III веке.

Святые мученики

По церковному календарю 14 ноября поминают епископа Нирса и его ученика Иосифа, епископов персидских - Саверия, Иоанна, Исакия и Ипатия и многих других, пострадавших во время преследования христиан в Персии при царе Сапоре II (310-381).

Святитель Нирс и его ученик Иосиф были обезглавлены. Епископов Иоанна, Исакия и Ипатия побили камнями. Святой Саверий умер в темнице. Ему отрубили голову после смерти.

Пресвитер-отступник задушил мученика Азата-скопца. Пыткам за веру подвергли мучеников Сасония, Феклу, Анну и многих других мужчин и женщин. Произошло это примерно в 343 году.

Кириена и Иулиания

По церковному календарю 14 ноября поминают мучениц Кириену из Тарса и Иулианию из Росы, пострадавших за веру при Максимиане Галерии (305-311).

Исповедниц схватили по приказу правителя Киликии - Маркиана. Святую Кириену, обнаженную и с остриженной головой водили вокруг Тарса на посмеяние, а затем сожгли вместе со Святою Иулианией в городе Роса.

Царевич Готфский

По церковному календарю 14 ноября поминают мученика Ерминингельда, царевича Готфского, пострадавшего за веру в 586-м.

Царевич Готфский, оставив арианство, сторонники которого не принимали Догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына, принял православие.

Отец его - царь Лувингильд, сторонник ариан, не сумевший заставить сына вернуться к прежней вере, приказал его казнить. Раскаяться в содеянном царя заставили твердость царевича в вере и мужество перед смертью.

Царь, сам не решаясь принять православие, поручил епископу Леандру обратить своего наследника Рехарда в истинную веру. Рехард, став царем, утвердил в стране православие.

Именины

По церковному календарю 14 ноября именины отмечают Агриппина, Елизавета, Юлиания, Адриан, Александр, Давид, Демьян, Дмитрий, Денис, Кузьма, Иван, Прокоп, Петр, Савва, Фома, Федор и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников