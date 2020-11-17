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Звездопад Леониды 2020: где и когда наблюдать метеорный поток

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201117/250072951/Zvezdopad-Leonidy-2020-gde-i-kogda-nablyudat-meteornyy-potok.html

Один из самых ярких метеорных потоков - звездопад Леониды, подарит незабываемое зрелище землянам 18 ноября

Жители Земли смогут наблюдать незабываемое шоу в ночь на среду - на пике звездопад Леониды подарит до 15-20 ярких метеоров в час.

Sputnik Грузия рассказывает, где, когда и как жители нашей планеты смогут наблюдать метеорный поток Леониды.

Где и когда наблюдать

Ежегодный осенний звездопад - Леониды, считается самым быстрым, но не самым интенсивным. Средняя интенсивность метеорного потока обычно не превышает 10-15 метеоров. Падающие звезды можно было наблюдать с 6 ноября.

Как вы это делаете?!
photo: Sputnik
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Наблюдать звездопад Леониды на пике в безоблачную погоду можно из любой точки Земли, но более красочное зрелище ожидает жителей Северного полушария.

Своего пика звездопад Леониды достигнет в ночь на 18 ноября, но шансы загадать желание на падающую звезду у жителей Земли сохраняются до конца ноября.

Наблюдать падающие звезды можно невооруженным глазом - смотреть нужно не на сам радиант, откуда, как кажется, вылетают метеоры, а от этой точки немного в сторону.

Звездопад наблюдать лучше вдали от городских огней – нужно смотреть пристально вверх, пока глаза к темноте привыкнут. На дворе ноябрь, уже холодно, особенно по ночам, поэтому оденьтесь потеплее, чтобы не простудиться, и, обозревая весь небосвод, наслаждайтесь небесным шоу.

Звездопад Леониды

Обычно метеорные потоки называют в честь созвездий, где расположен радиант – звездопад Леониды назвали в честь созвездия Льва. Источник метеорного потока комета Темпеля-Туттля - она приближается к земной орбите каждые 33 года.

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photo: Scientific Network for the Caucasus Moutnain Region
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Впервые звездопад Леониды наблюдали в созвездии Льва более 11 столетий назад.

Интенсивность метеорного потока постоянно меняется – временами, когда наша планета проходит через его особенно густой участок, жители Земли могут наблюдать подлинные звездные штормы. Такой феерический звездопад не ожидается до 2033 года.

Человечество самый впечатляющий "звездопад" наблюдало в 1833-м, когда звездный ливень объял восточный небосклон над Северной Америкой.

И самый грандиозный "звездопад" прошлого века относится к Леонидам - астрономы-любители наблюдали настоящий звездный шторм в 1966-м - до 150 тысяч метеоров в час. Следующий такой мощный звездопад ожидается в 2099-м.

Материал подготовлен на основе открытых источников



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