Какой сегодня церковный праздник: 18 ноября 2020

По православному церковному календарю 18 ноября отмечают день памяти Святых Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога, Галактиона, Епистимии, Григория и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостолы от 70-ти

По церковному календарю 18 ноября поминают Святых Патрова, Ерма, Лина, Гаия и Филолога – апостолов из числа 70-ти учеников Спасителя.

Апостол Патров был поставлен епископом в Неаполе и Путеоле, где многих язычников обратил в истинную веру и крестил. Святой Ерм был епископом в Филиппополе. Первоверховный апостол Павел упоминает о них в послании к Римлянам.

Святой Лин был епископом в Риме, после первоверховного апостола Петра – апостол Павел упоминает о нем во втором послании к преподобному Тимофею.

О Святой Гаие, епископе в Ефесе, первоверховный апостол Павел упоминает в послании к Римлянам, в котором он называет Гаия своим странноприимцем и всей церкви. Епископскую кафедру он занимал после Святого Тимофея.

Апостол Филолог был епископом Синоны, поставленный Андреем Первозванным.

Проходя епископское служение, апостолы благовествовали и многих язычников обратили в истинную веру. За свою деятельность святители не раз подвергались преследованию, но мирно скончались.

Святые мученики

По церковному календарю 18 ноября поминают мучеников Галактиона и Епистимию, пострадавших за веру в III веке.

В городе Емесе Финикийском жили супруги Клитофон и Левкиппия. Они были знатны и богаты, но бездетны. Языческие жрецы, которым супруги отдали много золота были бессильны им помочь.

В это время христиане жестоко преследовались, поэтому старец Онуфрий, скрывавший пресвитерское достоинство под рубищем нищего, ходил из дома в дом по Емесу, прося подаяния и проповедуя о Спасителе.

Как-то он пришел в богатый дом Левкиппии и принимая от нее милостыню, спросил почему она так печальна. Узнав о семейном несчастье, старец рассказал ей о Спасителе и наполнил душу женщины надеждой. Уверовав, Левкиппия приняла крещение, и вскоре ей приснилось, что у нее родится сын, который станет последователем Христа.

Когда мальчик родился, она убедила мужа креститься, а ребенка назвала Галактионом. Образованный и воспитанный в христианской вере, юноша стремился к иноческой жизни, мечтая об уединении и молитве.

Отец, когда Галактиону исполнилось 24 года, решил его женить на красивой и знатной девушке по имени Епистимия. Посещая часто невесту, юноша обратил ее в истинную веру и сам тайно крестил. Один из рабов Епистимии – Евтолмий, крестился вместе с ней.

Новообращенные, по примеру учителя, решили посвятить себя Господу и скрылись на горе Публион. Там было два тайных монастыря – мужской и женский, где иноки несколько лет провели в посте, молитве и трудах.

Язычники, узнав о существовании обителей, послали отряд схватить монахов и монахинь, но те успели укрыться в горах. Воины схватили только Галактиона, который не захотел бежать и оставшись в келье читал Священное Писание.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии

Епистимия увидев, что воины ведут связанного Галактиона, захотела разделить судьбу своего обручника и учителя. Мучеников сначала подвергли жестоким пыткам, а потом четвертовали.

Архиепископ Александрийский

По церковному календарю 18 ноября поминают святителя Григория, архиепископа Александрийского, пострадавшего за веру.

Святитель Григорий отличался необыкновенным смирением, кротостью и милосердием. Являясь достойным преемником папы Александрийского, архиепископ назвал Льва-иконоборца (813-820) еретиком и нечестивцем.

По приказу императора, святителя били воловьими жилами и морили в темнице голодом. Святой скончался, прожив три года в заточении.

Именины

По церковному календарю 18 ноября именины отмечают Григорий, Гавриил, Иона, Тихон и Тимофей.

Материал подготовлен на основе открытых источников