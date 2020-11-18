Когда начинается православный Рождественский пост 2020? Церковный календарь

Рождественский – последний из четырех многодневных постов в году, по церковному календарю ежегодно начинается 28 ноября и заканчивается 6 января.

Рождество Христово

Рождество Христово в православном церковном календаре – один из двенадцати главных праздников. В этот день родился Сын Божий.

Евангелие повествует, что Дева Мария и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем из Назарета, чтобы по приказу правителя Августа принять участие в переписи населения.

Мария и Иосиф найти ночлег смогли лишь в пещере, предназначенной для скота, так как в гостиницах Вифлеема все места были заняты в связи с переписью. Пресвятая Дева родила Сына Божьего в пещере, спеленала Богомладенца и положила в кормушку для скота – ясли.

В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда. Согласно восточным пророчествам, она ознаменовала время пришествия в мир Сына Божьего – Мессии, которого иудейский народ ждал.

Первыми поклонились Богомладенцу пастухи – они узнали весть о рождении Спасителя мира от ангелов. Новорожденному поклонились и древние мудрецы, достигшие Вифлеема, следуя за путеводной звездой. Волхвы принесли Сыну Божьему дары Востока – золото, ладан и смирну, имевшие глубокий смысл.

В частности, золото принесли как царю в виде дани, ладан – как Богу, а смирну – как человеку, который должен умереть, так как в те далекие времена смирной помазывали умерших.

Церковный календарь

Рождественский пост, как и все другие многодневные посты в церковном календаре, относится к первым векам христианства. Апостолы, как утверждают древнейшие из церковных писателей, установили первый 40-дневный пост подражая Спасителю, который постился 40 дней в пустыне.

Рождественский пост упоминается в сочинениях Амвросия Медиодаланского, Филастрия и блаженного Августина уже с IV века.

Первоначально Рождественский пост у одних христиан длился семь дней, у других – несколько больше. Хранить пост 40 дней перед праздником Рождества Христова всем христианам было положено на соборе в 1166 году.

Рождественский пост установили для того, чтобы верующие очистили себя покаянием, молитвою и постом, и с чистым сердцем, душой и телом встретили явившегося в мир Сына Божьего.

В Рождественский пост, правила воздержания, предписанные церковью, менее строгие, чем в Великий и Успенский посты – во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но по выходным и церковным праздникам, если они не выпадают на среду и пятницу, разрешается рыба.

Так, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который по церковному календарю отмечают 4 декабря и в 2020-м выпадает на пятницу, можно выпить немного вина. А в день памяти Святого Николая Чудотворца, 19 декабря, которое в 2020 году выпадает на субботу, можно вкушать рыбу.

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