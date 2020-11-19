Какой сегодня церковный праздник: 19 ноября 2020

По православному церковному календарю 19 ноября отмечают день памяти Святых Павла, Феодота, Текусы, Фаины, Клавдии, Матроны, Иулии, Александры, Евфрасии, Луки и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Архиепископ Константинопольский

По церковному календарю 19 ноября поминают святителя Павла, архиепископа Константинопольского.

На патриаршую кафедру будущего Святого избрали после смерти Патриарха Александра примерно в 340 году, когда вновь вспыхнула арианская ересь, сторонники которой считали, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу.

На Соборе, избиравшем нового Константинопольского Патриарха, православных членов присутствовало больше, чем ариан, поэтому они не смогли помешать избранию святителя Павла.

В то время в восточной половине Римской империи царствовал император Констанций – сторонник ариан. Вернувшись в Константинополь, он созвал Собор, незаконно объявивший святителя Павла низложенным, а на его место возвел арианина Евсевия Никомидийского.

Святой Павел, как и другие православные епископы, изгнанные Евсевием, нашел приют в Риме. Церковью арианин управлял недолго. Когда Евсевий умер, Святой Павел вернулся в Константинополь, но Констанций вновь изгнал его.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя

Констанций, получив грозное письмо императора Константа, был вынужден вернуть архипастыря-изгнанника на патриарший престол. Но после убийства благочестивого императора – защитника православных, отправил святителя в ссылку в армянский город Кукуз, где он принял мученическую смерть.

Архиепископа задушили ариане его святительским омофором, когда Святой совершал Божественную литургию. Произошло это в 350-м.

Святые мученики

По церковному календарю 19 ноября поминают Святого Феодота и семь дев-мучениц – Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию, живших в городе Анкире в III веке.

Феодот, известный благочестивой жизнью, был в Анкире хозяином гостиницы, где скрывались верующие, преследуемые по приказу императора Диоклетиана (284-305). Здесь же, после закрытия местных церквей, проводились Литургии втайне от язычников.

На суд к правителю города однажды привели семь женщин пожилого возраста – Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию, которые всю жизнь провели в молитве, посте и делах милосердия.

По приказу правителя пожилых христианок, которых не смогли заставить пытками отречься, отдали на поругание развратным юношам. Но те, отказались выполнить приказ, устыдившись седых волос исповедниц. В конце их просто утопили в море.

После казни, старшая из убитых женщин – Текуса, приснилась Феодоту и попросила, отыскав их тела, предать земле. Святой вместе с другими христианами похоронил мучениц с почестями. Вскоре схватили и Феодота, и после жестоких пыток казнили. Произошло это в 303 году.

Лука Тавроменийский

По церковному календарю 19 ноября поминают преподобного Луку Тавроменийского.

Родом будущий Святой был из сицилийского города Тавромении. Оставив в юности родителей и невесту, он ушел в пустыню, где много лет провел в посте и молитве.

© Sputnik / STRINGER Верующие молятся во время Пасхального богослужения в храме Святой Троицы

Затем преподобный Лука подвизался на горе Этна, а в конце жизни основал монастырь. Преподобный посетил много разных городов, чтобы ознакомиться с уставами и жизнью других обителей. Он скончался в Коринфе в начале IX века во время одного из путешествий.

Именины

По церковному календарю 19 ноября именины отмечают Александра, Евфросиния, Клавдия, Матрона, Нина, Серафима, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Герман, Гавриил, Константин, Лука, Никита, Николай и Павел.

Материал подготовлен на основе открытых источников