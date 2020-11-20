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Верующие держат в руках иконы

Какой сегодня церковный праздник: 20 ноября 2020

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Темы:
Календарь религиозных праздников (658)
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По православному церковному календарю 20 ноября отмечают день памяти Святых Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника, Меласиппа, Касинии, Антонина, Фессалоникии, Авкта, Тавриона, Лазаря и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 20 ноября поминают мучеников Иерона, Исихия, Никандра, Маманта, Афанасия, Варахия, Каллиника, Никона, Феагена, Лонгина, Феодора, Ксанфа, Валерия, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Дукития, Епифания, Максимиана, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Феодота, Дорофея, Кастрикия, Фемелия, Аникиты, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита, пострадавших в Мелитине в III веке.

Родился Святой Иерон в городе Тиане в Каппадокии. Воспитанный матерью в христианском благочестии, он вырос кротким и добрым.

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Для искоренения христианства, широко распространившегося в то время в Каппадокии, императоры-соправители Диоклетиан и Максимиан (284-305) отправили в провинцию большой военный отряд во главе с Лизием. Кроме того, Лизию было поручено набрать здоровых и сильных воинов в императорское войско.

Иерон, обладавший ловкостью и большой физической силой, среди многих других был взят на военную службу. Но Святой отказался служить императорам, преследующих христиан. Вооружившись бревном, когда его хотели схватить воины, Иерон обратил в бегство за ним посланных, и укрылся в пещере вместе с 18 единомышленниками.

Воинам Лизия не удалось взять эту пещеру даже штурмом. Лизий, по совету одного из друзей Иерона - Кириака, сняв осаду пещеры, которую взять штурмом воинам не удалось, увел отряд. А Иерон, успокоенный другом, перестал сопротивляться и вместе с другими новобранцами отправился в соседний город Мелитину в сопровождении воинов.

Новобранцам, собравшимся в Мелитине, предложили принести жертву языческим богам. Но Иерон и 32 других воина отказались отречься. За это их подвергли жестоким пыткам, а на утро обезглавили.

Меласипп, Касиния и Антонин

По церковному календарю 20 ноября поминают мучеников Меласиппу, Касинию и их сына Антонина, пострадавших во время правления Юлиана Отступника во фригийском городе Анкир в 363 году.

Мученики Меласипп и Касиния скончались под пытками. Юноша Антонин, которого заставили смотреть на пытки родителей, отказался отречься, за что был подвергнут мучениям, а затем обезглавлен.

Сорок молодых людей, присутствовавших при пытках Антонина и видя, как Господь хранит Своего исповедника, уверовав, открыто исповедали свою веру и приняли смерть за Христа.

Фессалоникия, Авкт и Таврион

По церковному календарю 20 ноября поминают мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникию, пострадавших за веру.

Отец Фессалоникии, языческий жрец, узнав, что дочь стала христианской, избил ее и выгнал из дома, лишив всех средств к пропитанию. Святые Авкт и Таврион пытались вразумить ожесточившегося отца и заступиться за христианку.

По доносу жреца Святых схватили и подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили. Вскоре после казни мучеников умерла и Святая Фессалоникия.

Лазарь Галисийский

По церковному календарю 20 ноября поминают преподобного Лазаря Галисийского.

Родился будущий Святой в лидийском городе Магнезия. Образованный и боголюбивый юноша стал иноком в монастыре Святого Саввы, основанном великим подвижником в Палестине, где провел десять лет.

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Возвратившись на родину, после рукоположения в пресвитеры Патриархом Иерусалимским, Лазарь поселился на пустынной горе Галисийской недалеко от Ефеса, где удостоился чудного видения – огненный столп, восходящий на небо, окруженный ангелами, поющими молитву животворящему Кресту Господню: "Да воскреснет Бог и расточатся врази Его".

На этом месте Святой построил храм имени Воскресения Христова и принял на себя подвиг столпничества. Вскоре к великому подвижнику стали стекаться иноки. Так возник монастырь.

Получив откровение о своей скорой кончине, преподобный оповестил об этом братию, но Господь продлил земную жизнь Святого еще на 15 лет, по слезной молитве монахов. Он скончался в 72 года, примерно в 1053-м.

Именины

По церковному календарю 20 ноября именины отмечают Елизавета, Александр, Афанасий, Алексей, Антон, Валерий, Вениамин, Василий, Георгий, Григорий, Дорофей, Евгений, Зосима, Иларион, Иван, Кирилл, Лазарь, Михаил, Максим, Никандр, Никон, Николай, Павел, Сергей, Федот и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (658)
Теги:
религия


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