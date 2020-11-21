Какой сегодня церковный праздник: 21 ноября 2020

По православному церковному календарю, 21 ноября празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – Архангелов Гавриила, Рафаила, Селафиила, Уриила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила

Sputnik Грузия рассказывает, почему Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных празднуют по церковному календарю 21 ноября по новому стилю.

Собор Архистратига Михаила

По церковному календарю 21 ноября празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – Архангелов Гавриила, Рафаила, Селафиила, Уриила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Архангела Михаила называют "архистратигом" (главнокомандующим), потому что по учению Церкви он возглавляет небесное ангельское воинство.

© photo: Sputnik / Vladimir Vdovin Икона "Архангел Михаил". Начало XV века.

Празднование Собора установили на Поместном Лаодикийском Соборе в начале IV века. Лаодикийский Собор, который состоялся за несколько лет до Первого Вселенского Собора, 35-м правилом отказался от поклонения ангелам как правителям и творцам мира и утвердил их православное почитание.

Праздник отмечают 8 ноября по старому стилю – в девятом месяце от марта, с которого начинался год в древности, согласно числу девяти Ангельских чинов. А восьмой день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божьего – его Святые отцы называют "днем восьмым".

Разделяются Ангельские чины на три иерархии – высшую, среднюю и низшую, каждую из которых составляют три чина. Серафимы, Херувимы и Престолы входят в высшую иерархию. К Пресвятой Троице ближе всех стоят шестикрылые Серафимы. Они пламенеют любовью к Богу и побуждают других к ней.

© photo: Sputnik / Igor Zarembo Иконы из янтаря слева направо: "Богоматерь" (2016 г.), "Господь Вседержитель" (2015 г.), "Архангел Гавриил" (2016 г.)

Через Серафимов, сияющих светом Богопознания и понимания Божьих тайн, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания. А Престолы, таинственно и непостижимо носящие Бога, служат Божьему правосудию.

В среднюю иерархию входят – Господства, Силы и Власти.

Господства, правящие последующими чинами Ангелов, учат мудрому управлению земных властителей, поставленных от Бога. Они учат владеть чувствами, порабощать плоть духу, побеждать искушения и господствовать над своей волей.

Силы, исполняя Божью волю, ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости Божьим угодникам. Они помогают людям нести послушания, укрепляя в терпении и даруя духовную крепость.

Власти укрощают силу Диавола. Они отражают от людей искушения, утверждают подвижников и оберегают их.

Начала, Архангелы и Ангелы – три чина, входящие в низшую иерархию.

Начала начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Они управляют вселенной, охраняют страны, народы и племена, а также наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию.

Архангелы благовествуют о великом и преславном, открывают пророчества, тайны веры, укрепляют в людях веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.

© photo: Sputnik / Yuri Kaver Евангелие 17 века

Ангелы наиболее близки к людям. Они оглашают Божьи намерения, наставляют людей к благочестивой жизни, хранят верующих и удерживают от падений, а падшим помогают подняться. То есть готовы всегда помочь нам, грешным.

По сути своего служения, все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов. Господь высшим Ангелам открывает Свою волю, а они, в свою очередь, просвещают остальных.

Архистратиг Михаил поставлен Господом над всеми девятью чинами. По церковному преданию Архистратиг принимал участие во многих ветхозаветных событиях.

Именины

По церковному календарю 21 ноября именины отмечают Михаил, Гавриил и Павел.

Материал подготовлен на основе открытых источников