Какой сегодня церковный праздник: 22 ноября 2020

В пятницу, 22 ноября по церковному календарю отмечают день памяти Святых Онисифора, Порфирия, Александра, Антония, Матроны, Феоктисты и других.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

"Скоропослушница"

По церковному календарю 22 ноября чествуют икону Божьей Матери, именуемую "Скоропослушница" — древний чудотворный образ.

Dmitry Korobeynikov Икона Божьей Матери "Скоропослушница"

Икона Божьей Матери "Скоропослушница" была создана, предположительно, в Х веке и с тех пор хранится в монастыре Дохиар на Святой Горе Афон. Название иконы связанно с легендой о чуде, совершенном ею в ХII веке.

По преданию, один из служителей обители часто проходил мимо иконы с зажженной лампадой, из-за чего на ней оседала сажа. Однажды служитель услышал глас, предупреждающий его не быть невнимательным, однако не обратил внимания на предупреждение, за что был наказан, потеряв зрение.

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После этого служитель раскаялся и молил икону Божьей Матери о прощении. Его молитва была услышана – и вновь он услышал глас, извещавший о прощении и возвращении зрения, а также приказывающий возвестить всей братии, что отныне эта икона будет именоваться Скоропослушницею, потому что будет быстро исполнять просьбы верующих, обращающихся к ней с молитвой.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Вид на старый Тбилиси и храм Святой Троицы Самеба ночью

Копия чудотворной иконы Пресвятой Богородицы "Скоропослушница" была доставлена в Грузию из Греции в мае 2005 года. Чудотворный образ упокоен в церкви Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси.

Онисифор и Порфирий

По церковному календарю 22 ноября поминают мучеников Онисифора и Порфирия, пострадавших за веру во время преследования христиан при императоре Диоклетиане (284–305).

Мучеников схватив, жестоко пытали. Затем их привязали к диким коням, которые волочили Святых по камням, пока они не скончались.

Александр Солунский

По церковному календарю 22 ноября поминают мученика Александра Солунского, пострадавшего за веру при императоре Максимиане (305 - 311).

© Sputnik / STRINGER Верующие молятся во время Пасхального богослужения в храме Святой Троицы

Язычники, схватив Александра за исповедание христианства, доставили к императору. Солунского, перевернувшего жертвенник на предложение отречься и поклониться языческим богам, Максимиан приказал обезглавить. После казни, палач и император видели, как Ангел Небесный сопровождает душу Святого, возносящуюся на небо.

Антоний Апамейский

По церковному календарю 22 ноября поминают мученика Антония Анамейского, пострадавшего за веру.

Жил Антоний-сириец в городе Апамеи в V веке – он был каменщиком. По благословению сирийского епископа, Антоний начал строить в городе церковь Святой Троицы. Узнав об этом, местные язычники зарубили Святого, ворвавшись ночью в его дом.

Матрона Константинопольская

По церковному календарю 22 ноября поминают преподобную Матрону Константинопольскую, жившую в V веке.

Родилась будущая Святая в Малой Азии. Замуж ее выдали за состоятельного человека. После рождения дочери супруги переселились в Константинополь, где 25-летняя Матрона ходила в Божий храм и целыми днями горячо молилась Господу.

Преподобная, познакомившись в храме с двумя подвижницами Евгенией и Сусанной, стала подражать жизни благочестивых стариц, за что ей приходилось терпеть недовольство со стороны мужа.

Святая, после долгих колебаний, оставив свою дочь на воспитание старице Сусанне, остригла волосы и, переодетая в мужскую одежду, поступила в мужской монастырь, чтобы муж не смог ее отыскать.

Преподобному Вассиану - игумену монастыря, через некоторое время было во сне откровение, что евнух Вавила - женщина. Позвав Святую, преподобный потребовал ответа, с какой целью женщина проникла в монастырь. Услышав рассказ Матроны и убедившись, что у нее непорочные помыслы, благословив, отправил Святую в женский монастырь в городе Емес.

Спустя годы, подвижница, выполняя Божью волю, вернулась в Константинополь, где основала обитель. Она умерла примерно в 492-м, в возрасте ста лет.

Феоктиста Паросская

По церковному календарю 22 ноября поминают преподобную Феоктисту Паросскую, жившую в IX веке.

Осиротев, будущая Святая, выросла при монастыре и с юности подвизалась в иночестве. По благословению игуменьи однажды она пошла в соседнее селение посетить родственников. Ночью арабы напали на село и, пленив всех жителей, посадили их на корабль и вышли в море.

Восемнадцатилетней Феоктисте удалось сбежать на пустынном острове Парос (Эгейское море), где разбойники решили осмотреть свою добычу. Преподобная, найдя на острове один полуразрушенный храм, подвизалась в нем, пребывая 35 лет в посте и молитве, питаясь только семенами подсолнечника.

Однажды на остров высадилась охотники, и один из них, зайдя в разрушенный храм для молитвы, нашел там преподобную Феоктисту. Святая поведала ему свою жизнь и попросила привести Преждеосвященные Дары для причащения, когда он вновь посетит остров.

Через год охотник приехал на остров и привез Преждеосвященные Дары для преподобной. Причастившись, Святая мирно скончалась – произошло это примерно в 881-м.

Именины

По церковному календарю, 22 ноября именины отмечают Александр, Антон, Алексей, Виктор, Дмитрий, Иван, Иосиф, Илья, Константин, Матрона, Нестор, Тимофей, Порфирий, Семен и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников