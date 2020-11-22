День Святого Георгия Победоносца 2020: традиции и приметы праздника

Грузинская православная церковь отмечает День Святого Георгия или "Гиоргоба" 23 ноября — это один из самых почитаемых религиозных праздников в Грузии, который имеет статус государственного праздника и объявлен нерабочим днем

В Грузии День Святого Георгия - покровителя страны, отмечают дважды — 23 ноября и 6 мая. Святого Георгия назвали Победоносцем за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли его вынудить отказаться от Христовой веры, и за чудодейственную помощь людям в опасности.

Тернистый путь

Родился будущий Святой в глубоко верующей христианской семье в Каппадокии (область в Малой Азии). Отец Георгия принял мученическую смерть за веру Христову, когда он был еще ребенком, а мать после этого переселилась с сыном на свою родину – в Палестину, где воспитала его в строгом благочестии.

Георгий, став взрослым, поступил на службу в римское войско и дослужился до чина тысяченачальника, благодаря своей храбрости, уму, силе и особенной воинской стати завоевав благосклонность императора Диоклетиана (284-305).

Узнав об эдикте императора, приказавшем преследовать христиан, разрушать церкви и сжигать священные книги, будущий Святой, отпустив рабов на волю и раздав свое имущество нищим, объявил себя христианином. Георгий пошел на прямой конфликт с правителем, заявив о его страшной жестокости.

Император изощренными пытками старался заставить Георгия отречься от веры и принести жертвоприношение языческим богам, но Святой мужественно переносил все страдания, прославляя Господа.

Диоклетиан тогда повелел колесовать Георгия – мужественный юноша не издал ни одного стона во время этой страшной пытки, только громко славил Господа и молился, а затем просто умолк. День колесования Святого Георгия отмечают 23 ноября по новому стилю.

Господь не оставлял Георгия - после жестоких пыток всякий раз он являлся на допрос исцеленный, славя и благодаря Бога. Победоносец, выдержав все мучения, был обезглавлен в 303 году, так и не отрекшись от веры.

© photo: Sputnik / Алексей Тихомиров Храм Св Георгия Победоносца

Мощи Святого упокоены в городе Лод, где воздвигнут храм Георгия Победоносца, а глава и меч хранятся в Риме.

Традиции и приметы

День Георгия Победоносца, по преданию, основан Святой Нино - крестительницей Грузии. Она была родственницей Святого, особо почитала его и завещала стране, которую просветила, любить Победоносца.

Всадник, разящий змия, стал составной частью православной веры и грузинского сознания, а также запечатлен на государственном гербе страны.

Праздничные службы, посвященные Гиоргоба, по традиции, проходят во всех действующих церквях Грузии. Особо отмечают праздник и в грузинских монастырях. Первый храм в честь Святого Георгия построил в Грузии царь Мириан еще в 335 году.

В разных уголках страны, в средние века построили 365 молелен во имя Святого Георгия - по числу дней в году. Почитание Победоносца, которое началось на заре христианства, продолжается и поныне.

Храмы в честь Святого Георгия в Грузии строили не только в городах и селах, но и на вершинах гор. В Грузии имя Георгий — самое распространенное и популярное.

Праздник, по традиции, посвящен защитнику домашнего скота и всех животных. Для крестьян это было очень важно, так как благосостояние семьи, по приметам, напрямую зависело от здоровья домашней живности.

По преданию, эта примета появилась после того, как Святой Георгий на седьмой день пыток не только сам исцелился от ран, но и воскресил мертвого человека и павшего вола.

С тех пор люди верят, что Георгий Победоносец в канун праздника пролетает по небу на своем коне, защищая всех животных.

© Sputnik / STRINGER Пустые улицы Тбилиси во время карантина. Памятник Святому Георгию на площади Свободы. В Грузии борются с коронавирусом

По приметам, зима будет такой, какая погода будет в этот день. По традиции, к 23 ноября, конопатили окна и погреба.

А перед путешествием, по традиции, обязательно служили молебен о благополучном его завершении.

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