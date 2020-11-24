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Храм Светицховели в городе Мцхета

Какой сегодня церковный праздник: 24 ноября 2020

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (664)
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По православному церковному календарю 24 ноября 2020 отмечают день памяти Святых Мина, Виктора, Степаниды, Викентия, Феодора и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Мина Котуанский

По церковному календарю 24 ноября поминают великомученика Мину, пострадавшего за веру при царствовании императоров Диоклетиана и Максимиана (284-305).

Родом египтянин, будущий великомученик служил под началом центуриона Фирмилиана в городе Котуане. Когда соправители Диоклетиан и Максимиан начали преследовать христиан, Мина, оставив службу, удалился в горы, где подвизался в молитве и посте.

Однажды Святой пришел в город во время языческого праздника и в разгар праздничных игрищ стал проповедовать. Возмущенные язычники схватили проповедника и доставили к правителю. Когда великомученик отказался принести жертву языческим богам, его обезглавили. Произошло это в 304 году.

Виктор и Степанида

По церковному календарю 24 ноября поминают мучеников Виктора и Степаниду, пострадавших за веру в Дамаске во II веке.

Виктор служил в императорских войсках Марка Аврелия Философа (161-180). Когда император начал преследовать христиан, мученик, признав себя христианином, отказался принести жертву богам.

Святого подвергли пыткам, но он прошел через все мучения невредимым. По молитве мученика прозрели ослепшие воины. Степанида – молодая супруга одного из палачей, видя чудеса, явленные Господом через своего исповедника, открыто прославила Спасителя.

За это мученицу привязали к двум пальмам, которые, распрямившись, ее разорвали. А Святого Виктора обезглавили.

Викентий Августопольский

По церковному календарю 24 ноября поминают мученика Викентия Августопольского, пострадавшего за веру во время правления Диоклетиана (284-305).

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С детства будущий Святой был учеником епископа города Августополя (ныне Сарагосса, Испания), блаженного Валерия. Мудрый пастырь, когда Викентий стал совершеннолетним, рукоположил образованного, красноречивого и добродетельного юношу в диаконы и благословил проповедовать в храме Слово Божье.

В это время в Валенсию (Испания) по приказу императора прибыл правитель Дациан, чтобы выявить и казнить христиан. Воины, схватив мудрого святителя и диакона-проповедника, доставили мучеников, скованных и избитых, из Августополя в Валенсию, где держали в темнице без пищи и воды.

Епископа подвергли допросу первым. Он говорил тихо, косноязычно, казалось, неуверенно. Тогда вперед вышел Святой Викентий и произнес перед собравшимися самую прекрасную в своей жизни проповедь, исповедуя и прославляя Бога.

Правитель приказал жестоко пытать молодого проповедника. Мученика после жестоких пыток бросили в темницу, где ночью стража видела неземной лучезарный свет и слышала, как он пел псалмы. Утром Святого сожгли. Произошло это в 304-м.

Феодор Студит

По церковному календарю 24 ноября поминают преподобного Феодора Студита, исповедника.

Родился будущий Святой в семье сборщика царских податей в Константинополе в 758 году. Отец Феодора, не разделявший взгляды императора Константина Копронима на иконоборческую ересь, оставил службу. Вскоре по обоюдному согласию с супругой они приняли монашеский постриг.

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© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Со временем Феодор, получивший разностороннее образование, участвуя в многочисленных диспутах об иконопочитании, стал широко известен. Победу в диспутах ему приносили свободное владение логикой, совершенное ораторское искусство и глубокое знание христианской догматики.

Через несколько лет Святой принял постриг, а со временем стал игуменом монастыря. Феодора назвали "пламенным учителем Церкви" за догматические сочинения, в частности, устав для Студийского монастыря, а также написанные им каноны.

Преподобный пережил немало ссылок. Его то ссылали, то возвращали из изгнания в зависимости от того, кто империей правил – император-иконоборец или почитающий иконы.

По преданию, преподобный знал о своей предстоящей кончине. Он мирно скончался в 826-м.

Именины

По церковному календарю 24 ноября именины отмечают Степанида, Виктор, Викентий, Евгений, Максим, Степан и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (664)
Теги:
религия


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