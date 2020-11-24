Черная пятница 2020: в каких магазинах будут скидки и распродажи?

Черная пятница или Black Friday - ежегодный марафон распродаж, который проводится после дня Благодарения, - в 2020-м праздник любителей шопинга стартует 27 ноября

Рождественская распродажа в черную пятницу, которую с нетерпением ожидают во всем мире, единственная в году, когда крупнейшие магазины балует своих посетителей грандиозными скидками и даже самые дорогостоящие товары можно приобрести за "копейки".

Черную пятницу придумали в США два столетия назад – американская методика распродаж, имевшая ошеломительный коммерческий успех, со временем захватила весь мир, в том числе и Интернет.

Черная пятница перед покупателями открывает фантастические возможности – на распродаже всем желающим в течение нескольких дней предлагают товары по настоящим скидкам до 90%.

Поэтому, в черную пятницу люди планируют купить желанные товары, которые не могли себе позволить ранее, а также подарки родным и близким к наступающему Рождеству и Новому году.

Sputnik Грузия предлагает список магазинов, предлагающих распродажи и скидки, чтобы помочь вам найти желаемые товары, существенно сэкономив семейный бюджет.

В каких магазинах будут скидки и распродажи?

Свирепствующая во всем мире пандемия коронавируса не помешает проведению черной пятницы - традиционная глобальная распродажа BlackFriday в России пройдет на сайтах blackfridaysale.ru и b-friday.com. Приобретать вещи желающие смогут по эксклюзивным скидкам от 20 до 70%, а на некоторые и до 90%. В рамках акции можно будет купить как товары, так и услуги-сервисы.

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Восьмая всероссийская онлайн распродажа Черная пятница 2020, начнется 26 ноября - все самые лучшие предложения будут открыты ровно в 00:00. В распродаже примут участие сотни ведущих интернет-магазинов Москвы, России и мира, в том числе Оби, Ситилинк, Озон, Иль де Ботэ, Самсунг и Лизмастер.

В течение трех дней все желающие смогут приобретать бытовую технику, одежду, косметику, мебель, игрушки, книги, различные услуги и многое другое, по ошеломляющим скидкам. Полный список магазинов, предлагающих скидки и распродажи представлен на этом сайте.

Грандиозная распродажа и скидки "Настоящая Черная пятница" на лучшие товары крупнейших магазинов стартует 27 ноября в 00:00 по московскому времени и продлится три дня.

На сайте представлены российские и иностранные магазины, пользующиеся популярностью среди населения России, - М.Видео, Эльдорадо, Спортмастер, Zenden, Бронницкий ювелир, Picollino, Связной, Electrolux и так далее. Полный список магазинов, где можно купить все - от автотоваров до детских игрушек, со скидками до 90%, представлен на следующем сайте.

Как уверяют организаторы, в ходе черной пятницы любителей шопинга будут ждать фантастичные скидки - они обещают тщательно следить, чтобы все магазины, участвующие в распродаже, предоставили покупателям только качественный товар.

Так что напишите список желаемых покупок и наслаждайтесь шопингом!

Материал подготовлен на основе открытых источников