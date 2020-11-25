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Свечи у икон в храме Светицховели во Мцхета

Какой сегодня церковный праздник: 25 ноября 2020

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201125/247095532/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-25-noyabrya-2020.html

По православному церковному календарю 25 ноября 2020 отмечают день памяти Святых Иоанна, Нила, Ахия и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые, и почему они упоминаются в церковном календаре.

Иоанн Милостивый

По церковному календарю 25 ноября поминают святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского.

Родился будущий Святой в семье знатного вельможи на Кипре в VII веке. По воле родителей вступил в брак, но после смерти жены и детей, он принял монашество.

Храм Светицховели в городе Мцхета
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Святого Иоанна, известного как строгого подвижника, вскоре пригласили возглавить Александрийскую патриархию. Архипастырское служение святитель нес достойно, заботясь о нравственном воспитании паствы.

Во время своего патриаршества он изгнал ересь монофелита-антиохийца Фуллона из Александрии, но главным делом святитель считал благодеяние и милостыню всем нуждающимся. В предании сохранилась память о кротком и заботливом отношении архипастыря к людям.

Незадолго до кончины Патриарх Александрийский вынужден был по болезни оставить свою кафедру и удалиться на Кипр. По пути святителю было знамение, предвозвестившее скорую кончину. Прибыв на Кипр, он мирно скончался в родном Амафунте.

Нил Постник

По церковному календарю 25 ноября поминают преподобного Нила Постника, жившего в IV веке.

Родом из Константинополя, будущий Святой был учеником Иоанна Златоуста. Молодого Нила, получившего прекрасное образование, назначили префектом столицы. Но преподобного, имевшего к этому времени жену и детей, блеск придворной жизни тяготил.

Супруги решив посвятить себя монашеской жизни расстались – Святой Нил с сыном ушли на Синай, а его жена с дочерью – в один из женских монастырей в Египте.

Горящие свечи у иконы Христа Спасителя в Метехской церкви
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Сорок лет прожил преподобный в пещере, выкопанной своими руками и приобретал высокое духовное совершенство постом, молитвой и трудами. За советом и утешением к нему приходили люди разного сословия и звания – от императора до земледельца.

В своем уединении преподобный много писал. Широко известны аскетические творения Святого Нила, достойного ученика Златоуста – они совершенны по форме, исполнены ясной мыслью и искренним чувством, и глубоко православны.

Преподобный в пустыне претерпел много злоключений – сарацины, пленив сына Святого, собирались принести его в жертву языческим богам. Но Господь услышал молитвы Своего исповедника. Святой Нил нашел сына у епископа Эмесского, выкупившего его у варваров. Он же рукоположил обоих пустынников во пресвитеры.

После посвящения Святой Нил и его сын вернулись на Синай, где вместе подвизались до смерти преподобного.

Пророк Ахия

По церковному календарю 25 ноября поминают пророка Ахию, современника Соломона.

Родом Ахия был из города Силома. Он предсказал царственную власть над 10-ю коленами израильскими Иеровоаму, которую Бог ему предоставил, исторгнув ее из рук Соломона.

Ахия впоследствии Иеровоаму предсказал истребление всего его рода. Все предсказания Святого исполнились. Пророк умер в глубокой старости за 960 лет до Рождества Христова.

Именины

По церковному календарю 25 ноября именины отмечают Александр, Владимир, Борис, Дмитрий, Константин, Иван, Матвей, Николай и Нил.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (662)


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