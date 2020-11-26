Какой сегодня церковный праздник: 26 ноября 2020

По православному церковному календарю 26 ноября 2020 отмечают день памяти Святых Иоанна, Манефы, Антонина, Никифора, Германа и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Иоанн Златоуст

По церковному календарю 26 ноября поминают Святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского – одного из трех вселенских учителей и святителей.

Родился будущий Святой в Антиохии в середине IV века. Получив образование у лучших философов и риторов, Иоанн рано принял монашество, которое называл "истинной философией".

Много лет Святой жил в уединении, соблюдая безмолвие. За этот период будущий Златоуст написал множество книг, которые легли в основу христианских представлений об особенностях монашеского пути и священнического служения.

Затем Святой Иоанн стал проповедовать, и за свой редкий дар оратора был назван "Златоустом". Его проповеди легли в основу трудов-толкований Священного Писания.

Архиепископом Константинопольским Златоуста избрали в 50 лет. Пламенного миссионера и милосердного святителя, в результате дворцовых интриг сослали в Армению, а затем в Абхазию, где Святой Иоанн и скончался.

Преставился святитель 27 сентября 407 года, но ради праздника Воздвижения Креста Господня память Златоуста перенесена на 26 ноября.

Палестинская дева

По церковному календарю 26 ноября поминают деву-мученицу Манефу Палестинскую, пострадавшую за веру в IV веке.

Деву из Скифской страны схватили вместе с другими мучениками, и чтобы унизить и заставить отречься, водили нагой по городу. Затем Манефу подвергли различным пыткам, через которые исповедница с Божьей помощью прошла мужественно и вышла невредимой.

Манефа совершила множество чудес и многих обратила в истинную веру. За это ее осудили на сожжение – Святая сама вошла в раскаленную печь. Произошло это примерно в 308-м.

Святые мученики

По церковному календарю 26 ноября поминают мучеников Антонина, Никифора и Германа, пострадавших при императоре Максимиане Галерии (305-311).

Мученики были разного возраста – Антонин старцем, Герман – средних лет, а Никифор – юношей. По приказу Фирмилиана – правителя Палестинской области, исповедников, схватив, принуждали поклониться идолам.

Святых, мужественно отказавшихся отречься, отвели в Кесарию – главный город Палестины – и обезглавили.

Именины

По церковному календарю 26 ноября именины отмечают Антон, Иван, Герман и Никифор.

Материал подготовлен на основе открытых источников