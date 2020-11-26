Что можно и нельзя есть в Рождественский пост 2020-2021? Календарь питания

Рождественский пост – последний многодневный пост в году, ежегодно начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, в канун Рождества Христова

Рождественский пост, по церковному календарю, длится 40 дней – в этот период люди очищают себя покаянием, постом и молитвою, чтобы с чистыми душой, сердцем и телом встретить Сына Божьего, явившегося в мир.

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Рождественский пост, как и любой другой в церковном календаре, – это не просто воздержание от скоромной пищи, но и отказ от вредных привычек и страстей, а также от грешных мыслей.

Sputnik Грузия рассказывает, что можно и нельзя есть в Рождественский пост, и предлагает календарь питания по дням.

Что можно или нельзя есть

В Рождественский пост правила воздержания в питании, определенные церковью, не такие строгие, как в Великий и Успенский, - во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но можно - рыбу.

Люди, соблюдающие пост, могут разнообразить свое питание овощами, грибами, фруктами, ягодами, зеленью, сухарями, кашами, орехами, семечками, сухофруктами, медом и другими продуктами. В определенные дни можно также есть рыбу, морепродукты, растительное масло и вино.

В Рождественский пост можно есть сырые, тушеные, запеченные, вареные, а также соленые блюда. В меню можно включить различные салаты, консервированные овощи и фрукты, супы, рагу, вареники, соленья, запеканки, пироги и другую постную выпечку, а также соки, морсы, чай и кисели.

По строгости различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с маслом (растительным); вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.

Календарь питания

По понедельникам в Рождественский пост монастырским уставом дозволено есть горячую еду, но без масла. В такие дни в меню можно включить различные каши и супы, а также соленья, варенья, зелень и так далее.

В Рождественский пост - по вторникам и четвергам можно есть горячую еду, с маслом. То есть можно приготовить самые различные блюда – супы, постные котлеты, пловы, салаты и так далее.

Кстати, для мирян допускаются определенные послабления – по вторникам и четвергам они могут включить в питание рыбные продукты.

В среду и пятницу - самые строгие дни Рождественского поста, положено сухоядение. Можно есть фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, то есть исключительно сырую, термически необработанную пищу и постный хлеб. Не рекомендуется в эти дни пить даже чай или компот.

В Рождественский пост по субботам и воскресеньям можно вкушать рыбу, горячие блюда, заправленные постным маслом и выпить немного вина. Так что питание может быть очень разнообразным.

Рыбу в Рождественский пост также можно есть в церковные праздники и в дни поминовения великих Святых, если они не приходятся на среду и пятницу.

Календарь питания по дням Дни недели 28 ноября -

19 декабря 20 декабря -

1 января 2 января -

6 января Понедельник Горячая пища без масла Горячая пища без масла Сухоядение Вторник Горячая пища с маслом Горячая пища с маслом Горячая пища без масла Среда Сухоядение Сухоядение Сухоядение Четверг Горячая пища с маслом Горячая пища с маслом Горячая пища без масла Пятница Сухоядение Сухоядение Сухоядение Суббота Горячая пища с маслом, рыба Горячая пища с маслом, рыба Горячая пища с маслом Воскресенье Горячая пища с маслом, рыба Горячая пища с маслом, рыба Горячая пища с маслом

Так, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который по церковному календарю отмечают 4 декабря и в 2020-м выпадает на пятницу, можно выпить немного вина. А в день памяти Святого Николая Чудотворца - 19 декабря, которое в 2020 году выпадает на субботу, можно вкушать рыбу.

Более строгим Рождественский пост становится со 2 по 6 января – в эти дни рыбу есть нельзя. В частности, в понедельник, среду и пятницу положено сухоядение, а во вторник и четверг в питание можно включить горячую еду без масла. В субботу и воскресенье постящиеся могут добавить в блюда постное масло.

Канун Рождества или Сочельник - самый строгий день поста. Многие из соблюдающих пост 6 января полностью отказываться от еды до первой звезды, а вечером едят кутью или сочиво - сладкую кашу, приготовленную из целых зерен пшеницы с добавлением орехов, изюма и меда.

Что еще нельзя

Пост – это время молитв и покаяния, без которых пост – просто диета. Поэтому, в Рождественский, как и в любой другой пост, нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.

Нельзя также раздражаться, ссориться, обижать родных и близких, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.

В Рождественский пост по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники можно выпить до 200 грамм вина или примерно 400 грамм пива.

Свадебные торжества нужно планировать или до начала Рождественского поста, или после Рождества Христова, так как венчаться во время поста нельзя.

Для проведения светских праздничных мероприятий, в том числе и регистрации брака в ЗАГСе, церковь советует выбрать более уместное для веселья время.

Материал подготовлен на основе открытых источников