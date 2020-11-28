Какой сегодня церковный праздник: 28 ноября 2020

По православному церковному календарю 28 ноября 2020 отмечают день памяти Святых Гурия, Самона, Авива, Елпидия, Маркелла, Евстохия, Паисия и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти Святые, и почему они упоминаются в церковном календаре.

Гурий, Самон и Авив

По церковному календарю 28 ноября поминают мучеников Гурия, Самона и Авива, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305) и Максимиана (305-311).

Во время преследования христиан в городе Едессе схватили двух друзей-проповедников Гурия и Самона. За отказ поклониться языческим идолам, исповедников подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили.

Через много лет, когда преследовали христиан при последнем императоре-язычнике Ликинии (311-324), Авив – диакон Едесской церкви сам пришел к палачам и открыто исповедал христианскую веру.

Мученика приговорили к сожжению, и когда огонь погас, тело Святого Авива родственники обрели неповрежденным. Произошло это в 322 году. Его похоронили рядом со Святыми Гурием и Самоном.

Елпидий, Маркелл и Евстохий

По церковному календарю 28 ноября поминают мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия, пострадавших за веру при Юлиане Отступнике (361-363).

При императорском дворе Святой Елпидий был важным сановником. Его как христианина предали царскому суду вместе со Святыми Маркеллом и Евстохием. Мучеников после жестоких пыток бросили в огонь, где они и скончались.

На месте, где похоронили останки мучеников, было чудесное явление Господа с сонмом Ангелов, Который воскресил Елпидия. Император, не поверив в чудо, вновь приказал пытать мученика, во время которых, по молитве Святого, в прах рассыпались языческие идолы, стоявшие неподалеку.

Более шести тысяч идолопоклонников, видевших чудо, обратились в истинную веру. А мученика, по приказу императора, сожгли во второй раз.

Паисий Величковский

По церковному календарю 28 ноября поминают преподобного Паисия Величковского, архимандрита Нямецкого монастыря в Молдавии.

Родился будущий Святой в семье протоиерея в городе Полтаве в 1722 году. Вести подвижническую жизнь Паисий начал с 17 лет – вступив в Любечскую обитель, он перешел в скит Трейстены в Молдавии, а оттуда – в скит Керкул, в котором монахи вели особенно строгую жизнь.

Переселившись на гору Афон, преподобный основал там особую монашескую общину – скит Святого Илии. В священный сан он был рукоположен в 1758-м.

Преподобный Паисий с 64 монахами в 1763 году переселился в Молдавию, по просьбе тамошнего правителя, для обустройства монашеской жизни в стране, и стал настоятелем монастыря Драгомирны.

После русско-турецкой войны в 1774-м земля, на которой размещался монастырь, отошла к католической Австрии. Преподобный, решил уйти и увести всю братию – 350 человек. Им предоставили бедный и уединенный в горах Секульский монастырь.

Преподобный, когда число насельников обители умножилось, переселился с братией в 1779 году в Нямецкий монастырь, оставив часть монахов в Секуле.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии

Паства преподобного со временем умножилась. Среди нее были иноки более чем 10 национальностей, число которых к 1790 году выросло до 10 тысяч человек. Это был самый многолюдный монастырь Восточной православной церкви в то время.

В сан архимандрита Святого возвели в 1790-м. Прожив 72 года, преподобный мирно скончался в 1794 году.

Именины

По церковному календарю 28 ноября именины отмечают Гурий, Григорий, Дмитрий, Николай, Никита, Петр, Фома и Филипп.

Материал подготовлен на основе открытых источников