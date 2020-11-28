День памяти апостола и евангелиста Матфея: традиции и приметы праздника

День памяти евангелиста Матфея, одного из 12-ти апостолов Иисуса Христа, православная церковь отмечает 29 ноября

Евангелие от Матфея, написанное Святым в 42 году, стоит первым в ряду книг Нового Завета.

В народном календаре этот праздник называется "Матвеев день".

Sputnik Грузия рассказывает житие апостола и евангелиста Матфея, а также о традициях и приметах народного праздника.

Как сборщик податей стал апостолом

Евангелист Матфей, именуемый в Священном Писании Левием, был братом апостола Иакова Алфеева.

Жил будущий евангелист в галилейском городе Капернауме и был мытарем, то есть сборщиком податей для Рима, поскольку евреи находились под властью Римской империи. Мытарей считали корыстолюбивыми и жестокими, иудеи воспринимали их как предателей родины и религии, так как эти люди собирали деньги с большой выгодой для себя. Поэтому слово "мытарь" в те далекие времена было синонимом слова "грешник" и грехом считалось даже говорить с ними.

© photo: Sputnik / Всеволод Тарасевич Миниатюра "Евангелист Матфей", середина XIX века. Финифть.

Именно во время своей работы будущий апостол и встретил Иисуса, уверовал и последовал за ним. По приглашению Левия Спаситель вместе со своими ученики посетил его дом, где разделил трапезу с друзьями и знакомыми сборщика податей, несмотря на то, что они были не покаявшимися грешниками.

Осознав свои грехи, Левий отдал тем, кого прежде обирал, вчетверо больше собранного, раздал остальное имущество нищим и последовал за Христом вместе с другими учениками. Будущий евангелист внимал наставлениям Божественного Учителя и был свидетелем страданий, смерти, воскресения и вознесения Спасителя.

© photo: Sputnik / Yuri Kaver Евангелие 17 века

После сошествия Святого Духа апостол Матфей вместе другими учениками Спасителя отправился на проповедь в дальние страны, чтобы нести людям Слово Божье. Но перед уходом по просьбе иудеев апостол Матфей описал в Евангелии земную жизнь Спасителя мира – Иисуса Христа и Его учение.

Евангелие было написано на современном для апостола Матфея еврейском языке и переведено на греческий. К сожалению, еврейский текст до наших дней не сохранился, но о нем напоминают многие лингвистические и культурно-исторические особенности греческого перевода текста.

Апостол Матфей проповедовал в Сирии, Лидии, Персии, Парфии и Эфиопии, где в 60 году был предан мученической смерти.

Традиции и приметы

В праздник на Руси по традиции отдыхали, ходили в гости и наблюдали за погодой. Заниматься в Матвеев день тяжелой работой считалось плохой приметой. Женщины по традиции 29 ноября рукодельничали вместе и гадали на суженного.

Главную традицию праздника – походы в гости по друзьям и соседям называли в старину "матвеевскими посиделками". Матвеев день выпадает на Рождественский пост, поэтому угощать в праздник было принято только постными блюдами, но это не мешало проводить застолье весело – с шутками и песнями.

Алкогольные напитки на таких застольях по традиции заменял горячий сбитень – напиток, приготовленный из меда, воды и различных пряностей, который согревал в холодную погоду.

Нередко в праздник была оттепель, поэтому в народе говорили: "На Матвея и зима потеет". По приметам, чем сильнее оттепель, тем холоднее будет наступающая зима.

Сильный ветер в Матвеев день – примета, указывающая, что зима будет с вьюгами и метелью.

По приметам, если облака плывут по небу низко, значит скоро наступит холодная погода.

Если дорогу заметет – это явная примета, что снег будет лежать до весны.

Кошка прячется в доме в самом теплом месте – примета, что несколько дней будет солнечная, но холодная погода.

По приметам в праздник не стоит надевать одежду красного цвета и часто смотреться в зеркало.

Материал подготовлен на основе открытых источников