Какой сегодня церковный праздник: 29 ноября 2020

По православному церковному календарю 29 ноября 2020 отмечают день памяти Святых Матфея, Фулвиана и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Матфей

По церковному календарю 29 ноября поминают Святого Левия-Матфея — евангелиста и апостола из числа 12 учеников Христа.

Жил будущий апостол в городе Капернауме (Галилея) и служил мытарем - сборщиком податей. Левия, силой собиравшего дань для Рима со своих сограждан, естественно, презирали и считали общение с ним осквернением.

Поэтому, фарисеев и книжников очень удивило, когда Христос и Его ученики, по приглашению Левия посетив его дом, разделили трапезу с друзьями и знакомыми мытаря.

И когда Иисус, говоривший, что пришел призвать не праведников, но грешников, позвал Левия с собой, тот, не задумываясь, последовал за Спасителем, оставив свою должность и раздав имущество бедным.

Апостол, после Вознесения Господня, отправился вместе с другими учениками Спасителя на проповедь. Святой Матвей, по просьбе иудеев, в 42-м написал Евангелии, запечатлев в нем земную жизнь Спасителя мира и Его Учение.

Апостол с благовестием обошел Палестину, Сирию, Мидию, Персию, Парфию - проповеднические труды Святой закончил в Ефиопии мученической кончиной. Произошло это примерно в 60-м.

Князь Ефиопский

По церковному календарю 29 ноября поминают праведного Фулвиана, князя Ефиопского, в крещении Матфея.

Ефиопия, населенная племенами каннибалов с грубыми обычаями и верованиями, стала последней страной, в которой проповедовал апостол Матфей.

Основав церковь и построив храм в городе Мирмены, епископом в которой поставил своего спутника Платона, евангелист многих язычников обратил в истинную веру.

Фулвиан - правитель страны, обвинив Святого в колдовстве, приказал его казнить. Ученика Спасителя, положив лицом вниз, засыпали хворостом и подожгли.

Когда все увидели, что огонь не вредит Святому, Фулвиан приказал добавить хвороста, облив его смолой, и поставить 12 идолов вокруг костра. Но пламя, не повредив апостолу, растопило идолов и опалило правителя.

Испуганный Фулвиан попросил Святого о пощаде, и, по молитве мученика, пламя улеглось. А евангелист, тело которого осталось невредимым, скончался.

Горько раскаявшись, Фулвиан уверовал и крестился с именем Матфей. Вскоре, отказавшись от власти, он стал пресвитером. После смерти святителя Платона он возглавил Ефиопскую церковь и много потрудился, продолжая дело небесного покровителя.

Именины

По церковному календарю, 29 ноября именины отмечают Виктор, Василий, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Матвей, Николай, Сергей, Пантелеймон и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников