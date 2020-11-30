Какой сегодня церковный праздник: 30 ноября 2020

По православному церковному календарю 30 ноября 2020 отмечают день памяти Святых Григория, Лазаря, Никона, Гоброна и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Григорий Неокесарийский

По церковному календарю 30 ноября поминают святителя Григория Неокесарийского, жившего в III веке.

Родился будущий Святой в городе Неокесарии (Малая Азия). Учился Григорий у знаменитого учителя – пресвитера Оригена в Александрии. Вернувшись на родину, он удалился в пустыню, где достигал высокого духовного совершенства постом и молитвой.

Епископ Федим из города Амасии (Каппадокия) решил поставить Святого Григория епископом в Неокесарии. Перед хиротонией он молился, прося Господа открыть ему истинный образ поклонения Святой Троице.

Во время молитвы Григорию явилась Божья Матерь с Иоанном Богословом, научившие его, как достойно исповедовать тайну Пресвятой Троицы. На этом Божественном Откровении основано учение о Святой Троице, развитое впоследствии отцами Церкви – Василием Великим, Григорием Нисским и Григорием Богословом.

Скончался святитель примерно в 266-270 году.

Лазарь иконописец

По церковному календарю 30 ноября поминают преподобного Лазаря, иконописца, пострадавшего при императоре-иконоборце Феофиле (829-842).

Жил будущий Святой в Константинополе. Преподобный Лазарь-пресвитер вел строгую подвижническую жизнь и писал иконы. За это его схватили при императоре-иконоборце Феофиле и после жестоких пыток бросили в темницу. От казни Святого спасла императрица Феодора.

Преподобный скончался в 857 году, возвращаясь из Рима, куда по церковным делам был отправлен с посольством к папе Бенедикту III (855-858).

Игумен Радонежский

По церковному календарю 30 ноября поминают преподобного Никона, игумена Радонежского.

Родился будущий Святой в городе Юрьеве-Польском, недалеко от обители преподобного Сергея Радонежского. Узнав еще в юности, что поблизости живет великий подвижник, Никон захотел его видеть.

Оставив дом и родителей, он отправился к преподобному Сергию, который, рассмотрев в юноше чистоту и силу духа, не стал спешить с постригом, а отправил его в Серпухов, в обитель к преподобному Афанасию Высоцкому.

Никон, пройдя испытания, принял постриг, а через несколько лет стал священником. Через годы Никону разрешили вновь увидеться с преподобным Сергием, который стал сам его учить и наставлять в духовной жизни.

© photo: Sputnik / Valery Shustrov Горельеф с храма Христа Спасителя. Посещение Дмитрием Донским Сергия Радонежского перед походом против татар.

Святой Сергий перед смертью пожелал, чтобы настоятелем обители стал его ученик. Приняв управление, Никон продолжил все начинания и установления своего духовного отца. Скончался преподобный в 1426-м.

Гоброн Кахетинский

По церковному календарю 30 ноября поминают грузинских мучеников – Гоброна Кахетинского, в крещении Михаила, и с ним 133 воинов, пострадавших в Х веке.

Происходил будущий Святой из знатного княжеского рода. С юных лет он был храбрым и неустрашимым, поэтому был прозван Гоброном, что в переводе с арабского означает мужественный, храбрый.

Арабы под началом Абдул-Касима, в 914 году, опустошив Армению и захватив Тбилиси, осадили крепость Квели, которую защищал Гоброн со своими войнами.

Арабы, вероломно нарушив перемирие, заключенное после 28-дневной осады, ворвались в крепость и пленили ее мужественных защитников. Многих пленных выкупил грузинский царь Адарнасе II (881-923), но отпустить Святого Гоброна арабы не согласились.

За отказ принять ислам вместе со свободой и богатством, на глазах Святого Гоброна истребили его воинов и всех тех, кто отказался отречься от христианства. А затем отрубили ему голову. Произошло это в 914-м.

Именины

По церковному календарю 30 ноября именины отмечают Григорий, Геннадий, Захар, Лазарь, Иван, Михаил и Никон.

Материал подготовлен на основе открытых источников