Звездопад Геминиды в декабре 2020: где, когда и как наблюдать метеоры

Наблюдать эффектное космическое шоу жители Земли смогут 13-14 декабря – на пике звездопад Геминиды подарит более 100 ярких метеоров в час.

Где, когда и как наблюдать метеоры

Геминиды – ежегодный зимний звездопад, он превосходит по количеству "падающих звезд" все остальные метеорные потоки, в том числе и августовские Персеиды.

Наблюдать отдельные метеоры можно с 4 декабря. На пике активности можно увидеть более 100 ярких и красивых метеоров в час. Их сравнительно низкая скорость делает их особенно яркими.

В безоблачную погоду наблюдать звездопад Геминиды можно из любой точки Земли, но жителей Северного полушария ожидает более красочное зрелище.

Звездопад своего пика достигнет в ночь с 13 на 14 декабря, но шансы загадать желание на падающую звезду сохраняются у жителей Земли до 18 декабря.

Наблюдать падающие звезды можно невооруженным глазом. Смотреть нужно не на сам радиант, откуда, как кажется, вылетают метеоры, а от этой точки немного в сторону.

Звездопад наблюдать лучше вдали от городских огней. Нужно пристально смотреть вверх, пока глаза привыкнут к темноте.

Оденьтесь потеплее, чтобы не простудиться и обозревая весь небосвод, наслаждайтесь небесным шоу.

Звездопад Геминиды

Метеорные потоки, обычно называют в честь созвездий, где расположен радиант – Геминиды назвали в честь созвездия Близнецы (Gemini). Радиант Геминид расположен вблизи яркой звезды Кастор.

Метеорный поток в созвездии Близнецы был открыт в конце XX века. Прародителем Геминид, в отличие от большинства других метеорных потоков, является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон. У него нет ни хвоста, ни комы, поэтому астрономы считают его промежуточным объектом – нечто среднее между кометами и астероидами.

Очень вытянутая орбита Фаэтона позволяет ему в процессе своего движения вокруг Солнца пересекать орбиты всех четырех планет земной группы от Меркурия до Марса, при этом подходит к Светилу ближе любого другого известного астероида, благодаря чему и был назван в честь героя греческого мифа о Фаэтоне – сыне бога Солнца Гелиоса.

Исследования метеорного потока показали, что его метеорные частицы имеют возраст около 1000 лет. То есть, если объект был кометой, то за 1000 лет он совершил много оборотов вокруг Солнца, в результате чего весь лед из его ядра испарился, и хвоста у кометы не стало, а от ядра остался только каменный остов.

Материал подготовлен на основе открытых источников