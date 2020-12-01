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Армянская церковь Сурб Геворг и старый Тбилиси - район Кала убани

Какой сегодня церковный праздник: 1 декабря 2020

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (664)
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По православному церковному календарю 1 декабря 2019 отмечают день памяти Святых Платона, Романа, Варула, Закхея, Алфея и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Платон

По церковному календарю 1 декабря поминают мученика Платона, пострадавшего за веру в начале IV века.

Родился будущий Святой в благочестивой семье в городе Анкире в Галатии. Юношей оставив дом, Платон ходил по городам, проповедуя язычникам Слово Божье.

Юношу, схватив, доставили к правителю Агриппину на суд в храм Зевса. Платона сначала долго уговаривали поклониться идолам, но когда исповедник отказался отречься, его подвергли жестоким пыткам.

Через семь дней юношу вновь подвергли мучениям, а затем 18 дней держали в заточении без воды и пищи. Когда все усилия палачей оказались тщетными, мученику отрубили голову. Произошло это в 302 или 306 году.

Роман и Варул

По церковному календарю 1 декабря поминают мучеников Романа и Варула, пострадавших за веру в начале IV века.

Святой Роман служил диаконом в храме Кесарии Палестинской. Во время преследования христиан он переселился в Антиохию, где укреплял братьев и сестер по вере горячей проповедью.

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Когда Асклипиад, правитель Антиохии, задумал разрушить христианский храм, диакон, призвав верующих защитить свою святыню, убедил их не допустить святотатства. Правитель, видя решимость народа, отказался от своего намерения.

Через некоторое время в городе отмечали языческое торжество, на которое в Антиохию пришло множество людей со всей округи. Святой, обличая идолопоклонство, призывал всех следовать за Спасителем.

За проповедь Святого схватили и подвергли жестоким пыткам. Во время мучений Роман увидел в толпе мальчика-христианина Варула и, указав на него правителю, сказал, что отрок умнее него, так как знает Истинного Бога.

По приказу Асклипиада, мальчика, мужественно исповедовавшего христианскую веру, подвергли жестоким пыткам, а потом обезглавили.

Мученика Романа приговорили к сожжению, но внезапно пошел ливень и погасил огонь. Тогда правитель приказал его повесить. Произошло это в 303-м.

Закхей и Алфей

По церковному календарю 1 декабря поминают мучеников Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского, пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305).

Диакона Гадаринской церкви схватили среди многих других во время преследования христиан. Многие, испугавшись пыток, соглашались принести жертву идолам, но Закхей мужественно отказался отречься.

Чтец Кесарийской церкви – Святой Алфей, заботясь о славе Божьей, пошел в толпу направляющихся к языческим жертвенникам и уговаривал их не осквернять себя идолопоклонничеством. Святого, схватив, подвергли пыткам, а затем заковали с преподобным Закхеем в одни колодки.

Ночь мученики провели в молитве, поддерживая друг друга, а утром их обезглавили. Произошло это в 303 году.

Именины

По церковному календарю 1 декабря именины отмечают Анастасий, Платон, Николай и Роман.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (664)
Теги:
религия


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