Солнечное затмение в декабре 2020: точное время, где и когда наблюдать

Полное солнечное затмение жители западного полушария Земли смогут наблюдать 14 декабря 2020 года – интересное астрономическое явление произойдет в 20:13 по тбилисскому времени

Солнечное затмение – астрономические явление, во время которого Луна частично или полностью закрывает небесное светило от наблюдающих на Земле. Затмения Солнца происходит только в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к нашей планете, не освещена, и сама царица ночи не видна.

Солнечное затмение 14 декабря полное, соответственно Луна покроет Землю полностью.

Sputnik Грузия рассказывает, где и когда можно наблюдать полное солнечное затмение в декабре 2020 года.

Где и когда наблюдать

Полное солнечное затмение ожидается 14 декабря смогут наблюдать в Южной Америке и Африке. В частности, жители Аргентины и Чили. Также затмение смогут увидеть в Тихом океане, Атлантике, Индийском океане и Антарктиде.

Продолжительность солнечного затмения составит 2 минуты 10 секунд. Основные фазы полного солнечного затмения: начало полного затмения в 18:54 тбс; максимальная фаза затмения – 20:13 тбс; конец полного затмения – 21:54 тбс.

К сожалению, наблюдать полное солнечное затмение не смогут жители Грузии и России.

А тем, кто сможет наблюдать солнечное затмение, необходимо знать о мерах предосторожности: наблюдать Солнце в это время без специальных очков с защитой от ультрафиолета нельзя.

Наблюдать это астрономическое явление можно и через черно-белую непроявленную фотопленку. И важно помнить, что небезопасно смотреть на Солнце более 40 секунд.

Кстати, специалисты не советуют делать снимки обычным фотоаппаратом или телефоном, так как фото не получится, а матрица в устройстве может сгореть.

Следующее полное солнечное затмение произойдет 4 декабря 2021 года в Антарктиде.

Астрологи предупреждают

В древние времена солнечное затмение, особенно полное, считалось негативным знаком, предвещающим неприятности, поэтому люди плотно закрывали окна и двери во время затмения, чтобы "сатанинский" свет не проник в дом.

В наши дни, как говорят астрологи, это явление оказывает свое влияние на жителей всей планеты. В частности, во время солнечного затмения обостряются хронические заболевания, снижается работоспособность, ухудшается психоэмоциональное состояние и так далее.

День солнечного затмения считается неблагоприятным для совершения крупных покупок, принятия важных решений, создания семьи. То есть нельзя делать все то, что кардинальным образом повлияет на ваше будущее.

Астрологи считают, что солнечное затмение 14 декабря – самое последнее затмение в 2020 году и самое опасное. Оно произойдет в знаке Стрельца и может спровоцировать кризис ценностей и веры. Многим придется пересмотреть свои взгляды на жизнь, поменять приоритеты и цели.

В этот день астрологи не рекомендуют отправляться в дальние путешествия, но если поехать куда-то придется, лучше приготовиться заранее и быть предельно осторожными на дорогах.

Материал подготовлен на основе открытых источников