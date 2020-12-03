Какой сегодня церковный праздник: 3 декабря 2020

По православному церковному календарю 3 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Григория, Прокла, Дасия, Евстафия, Феспесия, Анатолия, Нирса, Иосифа, Иоанна, Саверия, Исакия, Ипатия, Азата, Сасония, Феклы, Анны и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Григорий Декаполит

По церковному календарю 3 декабря поминают преподобного Григория Декаполита, жившего в VIII веке.

Родился будущий Святой в Декаполе Исаврийском. Божий храм и церковные службы Григорий полюбил с детства. Он постоянно читал Священное Писание и тайно ушел из дома, чтобы избежать женитьбы, на которой настаивали родители.

Всю жизнь Святой странствовал. Он проповедовал Слово Божье в Константинополе, Коринфе, Риме, Солуни, обличая иконоборческую ересь, укрепляя силы и веру православных, которых еретики в то время преследовали – пытали и бросали в темницы.

Святой Григорий молитвами и подвигами заслужил дары пророчества и чудотворения. Достигнув сердечной чистоты, он удостоился слышать Ангельское пение во славу Святой Троицы.

Преподобный, чтобы противостоять иконоборческой ереси, покинул монастырь Святого Мины, в котором жил долгое время, и отправился вновь в Константинополь.

В дороге Святой тяжело заболел. Он скончался в 816 году.

Архиепископ Константинопольский

По церковному календарю 3 декабря поминают святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

С юных лет будущий Святой все свое время отдавал молитве и изучению Священного Писания. Прокл был учеником святителя Иоанна Златоуста, который и рукоположил его в священный сан.

Получив от своего учителя глубокие знания Священного Писания, Святой Прокл научился излагать мысли в совершенной форме.

Прокл, по преданию, был свидетелем явления первоверховного апостола Павла Златоусту. После смерти святителя Сисиния, Прокла рукоположили в епископы и вскоре возвели на патриаршую кафедру Константинополя. Церковью он управлял 12 лет.

Деятельность Патриарха по благоустройству во всех церковных делах снискала всеобщее уважение. Святой скончался в преклонном возрасте, окруженный любовью и почетом, примерно в 446-447 году.

Дасий Доростольский

По церковному календарю 3 декабря поминают мученика Дасия, жившего в городе Доростоле на Дунае в III веке.

В те времена, по обычаю, жители города за 30 дней до языческого праздника, выбрав красивого юношу и богато его разодев, оказывали ему царские почести, а в день торжества приносили в жертву богу Сатурну.

Однажды выбор пал на Дасия, самого красивого юношу в городе. Узнав об этом, Святой решил умереть как христианин и открыто исповедав свою веру, обвинил сограждан в идолопоклонстве.

За это по приказу императоров Диоклитиана (284-305) и Максимиана (284-305) мученика подвергли пыткам и обезглавили.

Евстафий, Феспесий и Анатолий

По церковному календарю 3 декабря поминают мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия, пострадавших за веру в IV веке.

Братья Евстафий, Феспесий и Анатолий родились в семье богатого купца, в городе Гангр. Их крестил епископ Анфим Никомидийский.

Святые мученически скончались во время жестоких пыток в Никее примерно в 312-м.

Святые мученики

По церковному календарю 3 декабря поминают священномучеников Нирса, Иосифа, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия – епископов Персидских, а также мучеников Азата скопца, Сасония, Феклу, Анну и многих других, пострадавших за веру в Персии при царе Сапоре II.

Святитель Нирс и его ученик Иосиф были обезглавлены. Святителя Иоанна побили камнями. Святителя Исакия и Ипатия постигла та же участь. Епископу Саверию отрубили голову после смерти в тюрьме.

Пресвитер-отступник задушил Азата скопца, а мученики Сасоний, Анна, Фекла и многие другие мужчины и женщины перенесли пытки, мучения и смерть за Христа. Произошло это в 343-м.

Именины

По церковному календарю 3 декабря именины отмечают Анна, Татьяна, Фекла, Александр, Алексей, Арсений, Анатолий, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иосиф, Илларион, Макар и Николай.

Материал подготовлен на основе открытых источников