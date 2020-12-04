01:57 04 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0107
  • 100 RUB4.4084
  • USD3.3119
Поиск
Крепость Нарикала и церковь Святого Николая в столице Грузии

Какой сегодня церковный праздник: 4 декабря 2020

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Справки
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (666)
95950
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201204/247172330/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-4-dekabrya-2020.html

По православному церковному календарю 4 декабря 2020 отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Sputnik Грузия рассказывает историю праздника ведение во храм Пресвятой Богородицы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

По православному церковному календарю 4 декабря 2020 отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Основан праздник на церковном предании, которое повествует о том, как родители торжественно ввели в Иерусалимский храм трехлетнюю Марию - будущую Богоматерь.

Иконы Святой Матроны Московской
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания

Установлен праздник введения во Храм Пресвятой Богородицы на заре христианства, но широкое распространение в православии он получил только в IX веке.

Родители Девы Марии – праведные Иоаким и Анна, по преданию, были бездетны. Молясь всю жизнь о рождении ребенка, они дали обет посвятить его Богу.

Родив дочь в преклонном возрасте, праведная Анна, по указанию Ангела Божьего, назвала ее Марией, что на еврейском означает "госпожа, надежда".

Сдержав слово данное Богу, родители повели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм. Три дня длилось шествие от Назарета до Иерусалима, сопровождавшееся пением священных песен.

Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами, за ними следовали Иоаким и Анна, а между ними шла маленькая Мария, держа их за руки. Шествие замыкали родные и знакомые.

Когда процессия достигла Иерусалимского храма, на встречу к ней с пением вышли священники во главе с первосвященником Захарией. Марию к входу в Иерусалимский храм подвела праведная Анна.

Верующие поклоняются мощам царицы Кетеван в храме Самеба
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Мощи Святой Кетеван: из Индии в Грузию
12

В храм вела лестница из 15 высоких ступеней. Будущая Богоматерь, как только ее поставили на первую ступень, быстро поднялась по крутой лестнице и подошла к первосвященнику, ожидавшему ее на верхней площадке.

Захария, взяв Марию за руку, по внушению свыше, ввел будущую Божью Матерь в Святая Святых, куда из всех людей раз в год с очистительной жертвенной кровью входил только первосвященник. Этим была явлена особая роль Девы в судьбе человечества.

Родители Марии вернулись домой, а она осталась при храме в помещении для девственниц.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна также осталась жизнь Девы Марии в Иерусалимском храме.

Согласно сведеньям, сохранившимся в церковном предании, в Иерусалимском храме Дева Мария воспитывалась в обществе благочестивых дев – постоянно молилась, читала Священное Писание и занималась рукоделием.

Именины

По церковному календарю 4 декабря именины отмечает Александр.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (666)
Теги:
Церковный праздник


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пепел после извержения вулкана Семеру на острове Восточная Ява
Земля покрыта пеплом: последствия извержения вулкана Семеру на острове Ява
Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на интернет - видео
Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на Интернет – видео
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться