Какой сегодня церковный праздник: 4 декабря 2020

По православному церковному календарю 4 декабря 2020 отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Sputnik Грузия рассказывает историю праздника ведение во храм Пресвятой Богородицы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

По православному церковному календарю 4 декабря 2020 отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Основан праздник на церковном предании, которое повествует о том, как родители торжественно ввели в Иерусалимский храм трехлетнюю Марию - будущую Богоматерь.

Установлен праздник введения во Храм Пресвятой Богородицы на заре христианства, но широкое распространение в православии он получил только в IX веке.

Родители Девы Марии – праведные Иоаким и Анна, по преданию, были бездетны. Молясь всю жизнь о рождении ребенка, они дали обет посвятить его Богу.

Родив дочь в преклонном возрасте, праведная Анна, по указанию Ангела Божьего, назвала ее Марией, что на еврейском означает "госпожа, надежда".

Сдержав слово данное Богу, родители повели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм. Три дня длилось шествие от Назарета до Иерусалима, сопровождавшееся пением священных песен.

Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами, за ними следовали Иоаким и Анна, а между ними шла маленькая Мария, держа их за руки. Шествие замыкали родные и знакомые.

Когда процессия достигла Иерусалимского храма, на встречу к ней с пением вышли священники во главе с первосвященником Захарией. Марию к входу в Иерусалимский храм подвела праведная Анна.

В храм вела лестница из 15 высоких ступеней. Будущая Богоматерь, как только ее поставили на первую ступень, быстро поднялась по крутой лестнице и подошла к первосвященнику, ожидавшему ее на верхней площадке.

Захария, взяв Марию за руку, по внушению свыше, ввел будущую Божью Матерь в Святая Святых, куда из всех людей раз в год с очистительной жертвенной кровью входил только первосвященник. Этим была явлена особая роль Девы в судьбе человечества.

Родители Марии вернулись домой, а она осталась при храме в помещении для девственниц.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна также осталась жизнь Девы Марии в Иерусалимском храме.

Согласно сведеньям, сохранившимся в церковном предании, в Иерусалимском храме Дева Мария воспитывалась в обществе благочестивых дев – постоянно молилась, читала Священное Писание и занималась рукоделием.

Именины

По церковному календарю 4 декабря именины отмечает Александр.

Материал подготовлен на основе открытых источников