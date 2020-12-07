Праздничные и выходные дни в России и Грузии в январе 2021: календарь

В России в январе 2021 года будет 16 праздничных и выходных дней, а в Грузии - 21. Рассказываем подробно, когда и сколько будут отдыхать жители двух стран

Новый год скоро наступит, и, несмотря на свирепствующий в мире коронавирус, жителей как России, так и Грузии интересует, как распределятся праздничные и выходные в январе 2021 и когда наступят зимние будни после новогодних праздников

Sputnik Грузия рассказывает, сколько праздничных и выходных дней в России и Грузии будет по календарю в январе 2021.

Праздничные и выходные дни в России

По производственному календарю России, в январе будет 15 рабочих (при "шестидневке" – 19) и 16 праздничных и выходных дней (при "шестидневке" - 12).

Январь в России отличается самым большим количеством выходных по сравнению с остальными месяцами - именно в январе россияне отмечают как государственные, так и церковные праздники.

В Новый год и Рождество, по производственному календарю, жители России в целом будут отдыхать десять дней.

Праздничные выходные на Новый год и Рождество подробно выглядят так:

1 января – Новый год, официальный праздничный выходной;

2-6 и 8 января - новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово, официальный праздничный выходной;

9-10 января – официальные нерабочие дни.

Первым рабочим днем в России после новогодних празднеств станет 11 января, понедельник.

В России в январе также празднуют Старый Новый год, Крещение Господне и Татьянин день (праздник студентов) – эти дни официальными выходными не являются, поэтому отпраздновать их можно будет вечером, после работы.

Праздничные и выходные дни в Грузии

По календарю, в Грузии в январе будет 10 рабочих и 21 праздничный и выходной день.

В Грузии обычно не так много праздничных выходных дней в январе, как в России. Жители страны в Новый год официально, по календарю, отдыхают только два дня – 1 и 2 января. А также в Рождество Христово - 7 января и Крещение Господне – 19 января.

Но в январе 2021 года жителей Грузии ожидают продолжительные праздничные выходные. В частности, 1-2 января – Новый год, а с 3 января по 15 января по всей стране объявлены выходные дни.

О своем решении власти Грузии объявили 26 ноября, одновременно утвердив двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому по 31 января включительно в стране будет действовать ряд ограничений.

Первым рабочим днем в Грузии после новогодних празднеств, по календарю, станет 18 января, понедельник. А во вторник снова праздничный выходной - 19 января Грузия, как и весь православный мир, празднует Крещение Господне.

В январе в Грузии отмечают еще один важный церковный праздник - 27 числа поминают Святую равноапостольную деву Нино - просветительницу Грузии, но этот день официальным выходным не является.

Материал подготовлен на основе открытых источников