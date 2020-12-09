Какой сегодня церковный праздник: 9 декабря 2020

По православному церковному календарю 9 декабря 2020 отмечают день памяти Святых Алипия, Иакова, Стилиана и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Алипий столпник

По церковному календарю 9 декабря поминают преподобного Алипия Андриапольского, столпника.

Родился будущий Святой в городе Адрианополе в Пафлагонии. Мать Алипия была христианкой. Рано овдовев, она отдала сына на обучение епископу Феодору, а сама, раздав нищим имение, стала жить при церкви и была удостоена звания диаконисы.

Алипий с юных лет хотел посвятить жизнь Господу и стремился к уединенной жизни, но епископ не отпускал его. Однажды, когда Святой сопровождал своего наставника в Константинополь, ему было видение – мученица Ефимия призвала преподобного, вернувшись в Адрианополь, основать церковь ее имени.

Святой построил церковь на средства, пожертвованные верующими Адрианополя, на месте заброшенного языческого кладбища, которое осаждали бесы. Преподобный рядом с храмом соорудил себе столп на верху языческого надгробия.

Подвижник 53 года на столпе под открытым небом молился и поучал всех приходивших к нему. По ночам бесы, наполнявшие языческое кладбище, нападали на преподобного, побивая его камнями, но все их усилия были тщетны – проповедник не обращал на них внимания.

Духи тьмы, побежденные стойкостью Святого, навсегда покинули место, освященное подвигом добровольного мученичества. За 14 лет до смерти стоять преподобный больше не смог и вынужден был лежать на боку, перенося с благодарностью тяжкие страдания.

Постепенно около столпа подвижника возникли два монастыря – мужской и женский. Введя строгие уставы для обоих обителей, преподобный управлял ими до конца жизни. Скончался Святой в 640 году. Ему было 118 лет.

Иаков-отшельник

По церковному календарю 9 декабря поминают преподобного Иакова, отшельника Сирийского.

Подвизался будущий Святой на горе, расположенной недалеко от города Кира (Сирия). Несмотря на тяжелую болезнь, преподобный Иаков носил всегда вериги, кушал только вечером и постоянно молился.

Достигнув подвигами высокого духовного совершенства, преподобный получил от Господа дар чудотворений – изгонять бесов, исцелять и даже воскрешать усопших. Святой мирно скончался в 457-м.

Стилиан Пафлагонский

По церковному календарю 9 декабря поминают преподобного Стилиана Пафлагонского.

Родился будущий Святой в городе Адрианополе в Пафлагонии (Малая Азия) в V веке. С детства Стилиан стремился к Святой жизни, а достигнув совершеннолетия, раздал все имущество бедным и принял монашеский постриг в одной из малоазийских обителей.

Он жил в нищете и успешно боролся с искушениями от мира, беса и плоти. Стремясь к совершенству, преподобный распрощался с братьями и, удалившись в безлюдную пустыню, поселился в пещере. Многие годы он провел в пустыне, постоянно молясь и восхваляя Господа.

Со временем молва о святости отшельника разнеслась по округе и многие приходили к пещере пустынника с верой и благочестием. Святой получил от Господа дар – преподобный исцелял больных детей, которых матери привозили из разных мест.

А бесплодные женщины по молитвам Святого Стилиана становились многодетными матерями. Скончался преподобный в глубокой старости.

Именины

По церковному календарю 9 декабря именины отмечают Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Иннокентий, Илья, Михаил, Назар, Никон, Николай, Петр, Феодосий, Тихон, Юлиан и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников